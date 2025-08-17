Olvidar es imposible, pero mejor la memoria compartida

Con diversas intervenciones desde la mesa y también del público presente, durante casi dos horas hubo tiempo para la reflexión y la memoria. Gran parte del encuentro se lo llevó el contrapunto entre dos historias de vida que tienen en común el horror y la resistencia: Ana Careaga, con su historia de sobreviviente a cuestas, y Sergio Maldonado, el militante involuntario.

Ana dijo en su primera intervención: "Toda la búsqueda de Santiago está atravesada por la inescrupulosidad del poder. El libro tiene una vigencia impresionante porque muestra lo que representó y representa la metodología de la represión en defensa de los intereses del poder y de los intereses económicos. Aparecen dos grandes cuestiones: la connivencia del poder mediático y la connivencia del Poder Judicial. Sergio desarrolla todo lo vinculado a las noticias falsas y cómo se fue construyendo el caso, y también el papel penoso de los jueces y la fiscalía".

¿Qué impacto tuvo la desaparición en la familia y en la sociedad? "Reactualizó la figura de las y los treinta mil, pero también el caso de Julio López y la desaparición en democracia", apuntó Ana. Luego comenzó un valioso ida y vuelta a partir de tramos del libro que abrían diversas puertas para encaminar la charla.

Ana Careaga: Acá es un poco un relato construido, que también sucedió durante la dictadura respecto de que los desaparecidos se habían ido, que estaban en el exterior y demás, pero además las operaciones mediáticas con nombre y apellido de algunos periodistas, como el periodista de Clarín (NdR: Claudio Andrade), que con maniobras distractivas para que ustedes que estaban por ir a un lugar fueran a otro, diciendo que había aparecido el cuerpo donde no había aparecido, o relatando todo lo que después habría de suceder con la aparición del cuerpo un mes antes.

Sergio Maldonado: Sí, y justamente especulando con eso; y no solo eso, sino que también ahí entra otro factor. Están los periodistas, pero también están los videntes, y empieza otra cuestión que tiene que ver con jugar con la desesperación de esta búsqueda. Entonces, no solamente era contra ellos, sino puertas adentro, porque yo tenía a mi vieja que la llamaban por teléfono y decían "sé donde está su hijo", que lo busque. Y entonces mi vieja un día me llama: "tenés que ir a buscarlo a la montaña". Bariloche, lleno de montañas, ¿qué montaña? Bueno, en esa desesperación, y después está en un punto enojándose, porque es como que vos no querés ir a buscarlo. No es que no querés ir a buscarlo, es que lo que te están diciendo, o sea, es tanta la desesperación, sobre todo estar a tanta distancia, a dos mil kilómetros, en una casa donde tenés las 24 horas el televisor, te llaman por teléfono, te dicen todos los días algo distinto... hasta que después le tuvimos que prohibir que atendiera el teléfono, desconectarlo.