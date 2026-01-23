Joaquín Coronel es licenciado en Ciencia Política y maestrando en Estudios y Políticas de Género por la UNTreF. Además, se desempeña como educador popular, integra la Red de Espacios de Masculinidades de Argentina (REMA) y es tutor pedagógico en la Diplomatura en Masculinidades y Cambio Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

-- ¿Por qué a los varones les cuesta tanto contar lo que les pasa?

–Hay un gran déficit en la gestión de la emocionalidad. La crianza de los varones excluye la sensibilidad de la forma en que deben dialogar. Las mujeres suelen ser socializadas en el estereotipo del cuidado, lo que genera una apertura para hablar de lo que sienten. Entre varones es más difícil; muchos se acercan y dicen: "Cuando cuento algo personal, mis amigos se quedan callados". Es que del otro lado tampoco saben qué responder.

Incluso en los medios, si un referente varón --un "Rebord", por ejemplo-- hablara sistemáticamente de estos temas, quizás parte de su audiencia dejaría de escucharlo para irse a un stream donde hablen de fútbol y se rían. Hay un mecanismo automático de omitir la emocionalidad. Transformar esto es un trabajo de hormiga, sistémico, que requiere repensar la crianza de las nuevas generaciones.

-- ¿Qué tipo de masculinidad predomina en la política de Javier Milei?

–Hay un programa concreto de los criptobros y otros perfiles similares. Desde la dirigencia, se está instalando una tendencia agresiva y sin culpa. Este proyecto político plantea un negacionismo de las relaciones de género y recupera roles tradicionales anclados en una clase social específica. Aunque el presidente no sea el representante más fiel de la familia tradicional (con sus "hijos de cuatro patas"), hay una recuperación conservadora de esa mirada. Es un fenómeno mundial, como el de las tradwives (esposas tradicionales) en redes sociales, que buscan recuperar algo que "se perdió" tras la ola feminista. En el electorado, esto se replica en la cultura del gymbro y la cultura del riesgo. Hay un desfasaje entre el ideal que aspiran y la realidad que pueden vivir.

-- ¿Qué opinás sobre la cultura de la cancelación y el punitivismo?

–La denuncia pública fue necesaria como una catarsis social frente a algo que estaba oculto. Pero creemos que lo que debe seguir es una propuesta integral garantizada por el Estado. Primero, prevención; segundo, dispositivos de abordaje para varones que han ejercido violencia. La transformación social es también un derecho de esa persona. Los escraches de los años 90 (de HIJOS) existieron porque no había justicia institucional. En el género pasa lo mismo: la denuncia pública seguirá existiendo mientras no haya una justicia de género eficiente. Necesitamos institucionalizar la resolución de conflictos para que haya reparación para la víctima y una respuesta frente al daño que no sea solo la "cancelación de pasillo", garantizando los derechos de todos en el proceso.

-- ¿Qué temas tratan en el Instituto de Nuevas Masculinidades?

–El Instituto nace en 2019 ante la necesidad concreta de reunir a muchas de las personas que veníamos militando las cuestiones de masculinidad por diferentes canales. Entre sus fundadores están referentes como Lucho Fabbri y Ari Sánchez, quienes han transitado por distintos espacios de la institucionalidad estatal. Ari, por ejemplo, dirige la Dirección de Masculinidades de la Provincia de Buenos Aires.