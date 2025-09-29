El cruento asesinato de Brenda, Lara y Morena puede tener multiples interpretaciones y todavía es necesario saber un poco más sobre todas sus aristas para hacer un analisis completo. Con la información que circula y con nuestra experiencia en el barrio, entendemos que es una muestra extrema de lo que muchas pibas de nuestro barrio padecen. Esto que desde la Red venimos denunciando desde hace diez años. El vínculo entre las desapariciones, los narcos, la circulación de drogas, ciertos boliches, la connivencia del Estado. Pobreza, juventud, machismo, consumo, abuso, explotación y precarización hace que ciertas vidas se consideren descartables.

Nosotras no hablamos de casos de trata de niñas como único factor que explica la ausencia de las pibas de su casa. No decimos que no haya casos, decimos que no son el único factor. Por otro lado, la trata es un concepto legal que no siempre capta o describe el problema frente al que nos encontramos. Entonces hablamos de un modo de socialización que se impone desde la "inteligencia política estatal" para las adolescentes pobres, muy a menudo racializadas y migrantes, la trata es probablemente una de sus derivas más gravosas pero no la única ni la que explica todos los casos.

Nosotras vemos que muchas veces si no se lee "trata" pareciera que la pobreza, los abusos, la discriminación, la cultura del consumo como proveedora de estatus social, los estereotipos de belleza, la falta de oportunidades y de espacios para desarrollarse, para divertirse, para procurar a su vida; incluso las otras formas de explotación laboral o sexual, no tienen suficiente entidad. Y la verdad es que esa "inteligencia política estatal" es la que muchas veces genera las condiciones para que además las pibas sean captadas por la trata. Pero no es un camino unívoco.

Lo que se naturaliza es que las pibas pobres son objeto de consumo, vidas que no importan. Entonces si denunciamos que faltan de sus casas no hay una búsqueda proactiva, seguimos lidiando con la mirada moralizante y clasistas de quienes tienen que velar por su seguridad: que "por algo será" o juzgan sus decisiones, si se fue con el novio, si está de fiesta. Eso es parte de una política de precarización de la vida que antecede en mucho el momento en el que se llega a la comisaría.

La inserción del dato de nacionalidad de los potenciales responsables de la muerte de las chicas, son formas del poder político de "construcción del enemigo" que buscan desdibujar un fenómeno que trasciende las nacionalidades, si por algún motivo en este caso son de nacionalidad peruana, ese dato no describe el conjunto y poner la atención ahí es distraer nuestra atención del problema. La misma torsión se hace con la demonización de quienes viven en la villa y la criminalización de la pobreza. Son retóricas para facilitar la comunicación política, para eludir la responsabilidad del Estado, es más fácil decir que el enemigo viene de afuera.