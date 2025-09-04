Milei, el fusible: radiografía tecnológica de un sistema aceitado

En una época donde las alternancias políticas parecen cada vez más una rutina de desgaste, algunos se preguntan lo obvio: ¿realmente cambia algo cuando el poder pasa de un partido a otro? En países como Argentina, donde la promesa de la democracia y la justicia social resuena con fuerza, la sensación de estancamiento se ha vuelto palpable.

Un análisis más profundo podría sugerir que, al igual que una computadora, los sistemas políticos son sistemas compuestos de hardware y software, donde el verdadero poder reside en lo estructural y las ideologías o partidos políticos actúan como una interfaz superficial.

El hardware, en este contexto, es el poder económico local y global, mientras que el software son las alternancias políticas que, aunque modulan las políticas públicas, no alteran la esencia de un sistema profundamente desigual.

¿Estamos atrapados en un ciclo de cambios insignificantes? Ésta es la cuestión central que surge cuando analizamos los sistemas democráticos actuales, especialmente en Argentina.

Hardware: el poder real y la globalización económica

La analogía entre los sistemas políticos y las computadoras no es nueva, pero en el contexto de un país como Argentina, cobra una nueva relevancia. En una computadora, el hardware es el conjunto de componentes fundamentales que permiten que el sistema funcione: el procesador, la memoria y la placa base.

De manera similar, en una nación, el hardware del poder está compuesto por las fuerzas que realmente controlan el sistema: el poder económico global, las corporaciones transnacionales, las instituciones financieras internacionales y las oligarquías locales que, independientemente de las elecciones, son quienes marcan la agenda económica y política.

En este sentido, Argentina, como muchos otros países del sur global, se encuentra atrapada en las redes de un sistema económico neoliberal ultraconservador en el que el verdadero poder no reside en las instituciones democráticas, sino en los actores económicos que dictan los términos de la economía global.

Las empresas multinacionales, los fondos de inversión y las organizaciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), operan como los procesadores invisibles que configuran la política interna del país. Las decisiones sobre políticas fiscales, monetarias y sociales no se toman en las urnas, sino en despachos corporativos y bancos internacionales que definen los márgenes dentro de los cuales los gobiernos deben operar.

Autores como Noam Chomsky han señalado en repetidas ocasiones que las democracias modernas, especialmente las de países periféricos como Argentina, son en realidad democracias de fachada. El poder verdadero se encuentra en manos de las grandes corporaciones y actores financieros que no se ven afectados por los cambios de gobierno.

En consecuencia, los Presidentes no son más que gestores del sistema que sirven como "fusibles" para manejar las tensiones sociales, sin alterar la estructura fundamental del poder económico que sigue en manos de las élites.

Software: democracia, alternancia política y la ilusión del maldito "cambio"

Mientras el hardware del poder permanece intacto, el software del sistema político sí cambia. En este contexto, el software representa las alternancias políticas, el sistema electoral, las ideologías y las políticas públicas que se implementan en función del partido que esté en el poder. En otras palabras, la democracia, entendida como el sistema electoral y la capacidad de elegir entre diversas opciones políticas, es el programa que se ejecuta sobre el hardware de la estructura de poder.

Sin embargo, como sugieren pensadores como Michel Foucault, el poder no es solo una cuestión de partidos que se turnan en el poder, sino una estructura omnipresente que se infiltra en todas las capas de la sociedad. En sus escritos sobre biopoder y gobernabilidad, Foucault muestra cómo las estructuras de poder se reproducen a través de instituciones como la familia, el sistema educativo, la justicia y, por supuesto, el mercado.

La democracia se convierte entonces en un mecanismo de legitimación de estas estructuras, que mantienen intacto el orden económico global, mientras que las elecciones solo modifican la superficie de la política.