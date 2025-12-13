Mendoza otra vez camina para defender el agua





La Ley 7722 fue votada mientras gobernaba Julio Cobos, de la Unión Cívica Radical (UCR). Años más tarde, en 2011, la Legislatura mendocina rechazó la DIA de minera San Jorge, un proyecto de extracción de cobre y oro en el departamento de Uspallata, a escasos 70 kilómetros del Parque Provincial Aconcagua. En aquella época, los radicales eran oposición y gobernaba el peronista Paco Pérez. Es decir que los radicales mendocinos votaron en contra de la mega minería metalífera. Cabe recordar también que el pueblo de Uspallata siempre se opuso a esta actividad extractivista, como lo demostró la Audiencia Pública que se realizó en octubre de 2010 en la villa cordillerana de Uspallata, donde asistieron más de cinco mil personas, las cuales rechazaron masivamente el proyecto.

Pero los promineros nunca dejaron de perseguir sus planes extractivistas en la provincia. La Ley 7722 era atacada en tribunales por las empresas, pero allí los mendocinos también ganaron una nueva batalla: en 2015, la Ley 7722 fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Ese mismo año fue cuando Alfredo Cornejo accedió a la gobernación de Mendoza y es cuando empezó su trabajo de fondo. No empieza con la minería, pero sí con la autorización de la fractura hidráulica o fracking por decreto en 2017 (Decreto N°248), método no convencional para extraer petróleo y gas de la formación de Vaca Muerta. Esta técnica es gran consumidora de agua y Cornejo pudo tomar ese decreto con el beneplácito del Departamento General de Irrigación, entidad sumamente importante en Mendoza, a tal punto que el superintendente es llamado el “segundo gobernador” por lo estratégico del recurso que administra: el agua.

La Constitución mendocina impide que un gobernador se presente a su reelección. Por lo tanto, en 2019 fue Rodolfo Suarez, delfín de Cornejo, el que accede a la gobernación. El día que asumió Suarez, el 10 de diciembre de 2019, mandó a la Legislatura un proyecto de derogación de la Ley 7722. La Ley 9209, llamada Ley Cianuro por los militantes ambientalistas, fue votada de forma express el 20 de diciembre de 2019 por diputados y senadores tanto del oficialismo como de la oposición, ya que Suarez y Anabel Álvarez Sagasti se habían puesto de acuerdo de forma secreta –el PJ a nivel nacional fue siempre prominero–. Apenas votada la Ley 9209 empezaron en todos los departamentos de la provincia masivas protestas callejeras que culminaron el 22 de diciembre con el inicio en San Carlos de la Marcha Histórica: miles y miles de ciudadanos, a pie, en bici, en auto marcharon por la Ruta 40 hacia la ciudad de Mendoza. La caravana se fue engrosando a medida que avanzaba y llegó a la madrugada del lunes 23 de diciembre a la Casa de Gobierno de Mendoza. Ochenta mil personas pidieron la derogación de la Ley Cianuro. El Gobierno cortó la red de telefonía celular y empezó a reprimir. Los manifestantes se dispersaron pero el Gobierno retrocedió: Suarez anuncia antes de Navidad que no reglamentará la ley.