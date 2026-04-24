"Me saqué el odio escribiendo"

–¿Y con qué situación te encontraste al salir, con el contexto actual?

–Se hizo complicada la situación. Mi bisabuela ya no estaba, estábamos mi bisabuelo y yo y contaba con poca gente. Antes estaban todos y ahora no está nadie. Tengo que remarla y salir adelante, todavía no conseguí trabajar en blanco, empecé en una cooperativa de reciclaje pero me arriesgaba a que me corte o me lastime. Y la verdad es que estudié muchísimas cosas. Lo que sí hicimos con mi bisabuelo también fue abrir un merendero en Villa Soldati, estamos en esa.

Una ¿necesaria? reforma de la ley penal juvenil

Si, la reforma de la ley penal juvenil era necesaria puesto que la vigente era una norma proveniente de la época de la última dictadura cívico militar argentina. La misma fue observada, en numerosas ocasiones, por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU como así también por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, la recientemente promulgada Ley 27.801, que bajó la edad de punibilidad a 14 años, constituye un retroceso en la materia e hizo exactamente lo contrario a lo que se le demandaba al Estado.

Si uno pregunta las razones por las cuales no debía bajarse la edad de punibilidad, encontramos rápidamente las más comunes: la criminalidad juvenil no es un problema de grandes dimensiones. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, según las estadísticas elaboradas por el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, la participación de menores de 18 años en el total de delitos denunciados bajó de 4,2 % en 2009 a 2,2 % en 2023.

La llamada “inflación punitiva” lleva más de dos décadas de implementación, aumentando penas según se produzca algún crimen resonante o, simplemente, acompañando los vientos políticos. Lo cierto es que, tras todos estos años, este tipo de medidas que pretenden resolver todo con el derecho penal, no han logrado dar respuesta a la criminalidad en general. Y, a su vez, las situaciones que deberían resolverse con políticas sociales, se “atienden” con más y más policía.

Cabe destacar que no sólo bajó la edad de punibilidad, sino que se dejó en una situación de grave afectación jurídica a aquellos que tienen menos de 13 años. En estos casos, si bien son considerados inimputables, es decir, no se los puede someter a proceso judicial, el juez penal puede continuar la investigación para determinar responsabilidades, es decir, se seguirá adelante con el proceso pero sin que el adolescente cuente con derechos y garantías como corresponde.

También se le faculta a ordenar que se realicen informes médicos, psicológicos y psiquiátricos al adolescente, así como adoptar “medidas de protección”. Todas éstas facultades le corresponden a los Juzgados civiles o de familia. Como se observa, una vez más se utiliza el derecho penal para “resolver” situaciones que responden a conflictos sociales.

En tal sentido, no es irrelevante mencionar que muchos de los casos de delincuencia juvenil se asocian a otras problemáticas como el consumo problemático de estupefacientes o adicción a juegos o apuestas online, las cuales no encuentran atención en centros de salud públicos de calidad. El desfinanciamiento de la salud pública en general coloca en situación de mayor riesgo a los adolescentes y, por tal motivo, deviene absurdo suponer que, frente al fracaso (cuando no eliminación) de las políticas públicas de acompañamiento del Estado, sea el poder punitivo el que intente resolver sus problemáticas.

En este punto, la ampliación de los principios rectores de la ley penal juvenil explica, en buena medida, cómo ha mutado el interés en la protección y resocialización de los adolescentes, hacia una supuesta superación del “riesgo social”. Es decir, se corre el eje primordial que es el protagonismo del adolescente como sujeto de derechos a quien el Estado debe acompañar en su proceso de integración, hacia una perspectiva que los aísla, los encierra en mayor cantidad, para que “no molesten a la gente de bien”.