"Los comedores tienen que ser un lugar de organización y lucha"

En su discurso, Celia enfatiza el rol fundamental de los comedores y merenderos en las villas. Lejos de ser meros puntos de entrega de alimentos, los presenta como espacios de resistencia y articulación política, fundamentales para la subsistencia y la dignidad de sus habitantes. "Esto tiene que ser para avanzar", sostiene, refiriéndose a la comida, pero también al espíritu de unidad que debe imperar.

"Los comedores que sea el lugar de reunión, de juntada... yo propongo que 20 minutos antes de darle los tuppers, se haga una asamblea con los vecinos".

La vecina de la Villa 21-24, con más de 50 años de militancia en el barrio, subrayó que la organización no es una opción, sino una necesidad imperante, especialmente en un momento donde las políticas públicas pueden afectar directamente la vida de las comunidades. Su llamado a la acción resuena como una lección aprendida de una vida dedicada a la defensa de los derechos y la dignidad de los barrios populares, donde la solidaridad y la lucha colectiva son herramientas esenciales para enfrentar cualquier embate. Para Celia, un tupper y una comida son mucho más que un alimento. Hay historia y hay lucha.