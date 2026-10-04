Las voces de la tierra en contra del despojo

Propiedad privada vs. privados de propiedad

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Desde Neuquén, entre San Carlos de Bariloche y Villa La Angostura, las Lof Kinxikew y Melo dan cuenta de la asfixia territorial que sufren a manos de privados. “Nosotros desde el año 2011 hemos hecho un acto de reivindicación del territorio donde habitamos con antecedentes, al menos, desde 1680. Muchas de nuestras familias fueron el proletariado de todos estos oligarcas que vinieron de distintas partes del mundo, que aportaron y financiaron la campaña de genocidio hacia el pueblo mapuche. A quienes aportaron ese financiamiento, también el presidente Roca les otorgó títulos de propiedad donde nosotros habitamos”, explica Amancay Kinxikew, lonko (autoridad) de la Lof Kinxikew.

Amancay recuerda que desde 1870, las vidas de sus familias cambiaron para siempre: “Hemos sabido resistir, nuestros abuelos tuvieron que callarse, muchas veces tuvieron que negar su identidad solo para poder proteger a sus hijos y a sus nietos. De allí venimos nosotros, somos cuarta generación de esa familia que tuvo que vivir el horror, el despojo, el maltrato y la humillación”. La historia sumó un nuevo capítulo en los años 70, durante la dictadura cívico-eclesiástico-militar, cuando se entregaron nuevos títulos cerrando los pasos de trashumancia donde los animales invernaban cerca del agua.

Ese cercamiento derivó en ejecuciones violentas: “Desde el 2016 hasta ahora tuvimos ocho intentos de desalojo. Nunca pudieron desalojarnos hasta el 19 de agosto pasado, el día que desalojan a una parte de este resguardo territorial... Desalojaron a tres familias de la comunidad de Kinxikew. Todo fue ilegal, no teníamos acceso a los expedientes, nunca nos dieron la posibilidad de la defensa”, denuncia la lonko. Por tal motivo recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Frente al avance del proyecto de ley de Inviolabilidad de la propiedad privada en el Congreso, advierte: “Si llegan a aprobarlo, lamentablemente están ordenando a los pueblos indígenas de Argentina a que volvamos a someternos a esta campaña que no terminaron, que fue la conquista del desierto. Ellos no sabían que nosotros íbamos a volver a renacer, porque nuestros abuelos tenían la esperanza en sus nietos. Hoy nosotros no nos vamos a callar, vamos a seguir luchando y defendiendo el territorio”.

Por su parte, Noelia Wenumil, de la Lof Melo, se refiere a la disputa geopolítica sobre el agua dulce: “Estamos ubicados sobre un brazo del lago Nahuel Huapi, uno de los lagos más importantes de Argentina. Es una zona periglacial, por eso entendemos el por qué de esta saña para quitarnos el territorio: sabemos que vienen por el agua, por los recursos”. Frente a esto, enfatiza: "Quisieron borrar nuestra historia a través de la documentación, pero no han podido hacerlo a través de nosotros, de nuestros pichiqueches, de nuestros jóvenes, de nuestros ancianos".

A Noelia se le quiebra la voz: “El cuerpo lo ponen los pueblos originarios, las balas las pone el Estado. Por eso me emociono, por eso me quiebro, por eso no puedo evitarlo, pero es importante mostrarnos tal cual somos. Es difícil estar en un resguardo, es difícil tener que vivir con esta amenaza... somos madres, somos esposas, tenemos trabajo en el territorio, animales y emprendimientos que sacar adelante. Solamente pedimos que se cumplan nuestros derechos”.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que debiera velar por el cumplimiento de los derechos consagrados, actúa en estos conflictos como agente deslegitimador. Amancay detalla: “En nuestro caso, el INAI no intervino en nada, absolutamente. Es tristísimo. De hecho, los que nos están denunciando por usurpadores han salido por los medios a decir que ellos sí mantuvieron reuniones con el presidente del INAI, Claudio Avruj, lo que nos parece tremendo cuando ni siquiera a nosotros nos ha atendido”.

Para Mauro Millán, lonko de la Lof Pillán Mahuiza (Chubut), la gravedad de la coyuntura alcanza un punto crítico: “Los Estados latinoamericanos se están convirtiendo progresivamente en Estados tiranos. La vanguardia la comenzó Argentina con la llegada de estos gobiernos que propician la maldad y el odio, experimentando con las sociedades que resistimos en los territorios”. Millán denuncia cómo las garantías democráticas fueron vaciadas por el Gobierno de Milei y cómo se consolida la alianza entre los poderes político, judicial y empresarial para abrirle la puerta a "capitales muy perversos, como son los tecnomagnates belicistas".

“No vivimos tranquilos en los territorios. Permanentemente vemos que hay drones, que hay helicópteros, que hay policías de civil amedrentando, que son la vanguardia de las empresas extractivistas”, alerta Millán y traza un paralelo urgente: “Así como la humanidad tomó conciencia de que se tenía que poner límite a la devastación de la Amazonía, hoy tiene que pensar también que la Patagonia está siendo amenazada. Cuando vemos que están los glaciares en peligro, entendemos que son quienes alimentan de agua no sólo a este territorio, sino al planeta. La propiedad privada jamás estuvo en riesgo; lo que sí siempre estuvo en riesgo es la garantía de vivir en los territorios por parte de los pueblos indígenas”.