La guerra y la necesidad de escapar de un mundo roto 

Hay un periodista en crisis que viaja. Por laburo, para escaparse, para ver si la vida le depara alguna sorpresa. Hay una guerra, la de Ucrania y Rusia. Y hay una búsqueda: el intento, al menos, de una última aventura. Después de infiltrarse en un grupo nazi, reventarse en fiestas y ver a niños de Chernóbil entrenarse para dar primeros auxilios, encuentra su propia soga a la redención al conectar con las historias de las personas que conoce en su camino. De todo eso surgió La guerra que los parió, crónica de un roto en Ucrania, un documental sensible y frenético sobre la supervivencia en los peores escenarios.

Santiago Carrillo, de 33 años, es el periodista en cuestión: viajó a Ucrania con muy poco dinero y su propia cámara, con la que registró los testimonios de las personas que viven bajo un cielo en guerra desde 2022. “Antes de viajar, yo estaba viviendo en España, donde tuve un año y medio en el que me hundí en el peor de los infiernos. Entonces, decidí tener una última aventura en una guerra antes de volverme a mi casa de Buenos Aires. Aunque también esperaba que un misil me caiga en la cabeza y resolviera los problemas que venía atravesando”, cuenta Carrillo, quien trabajó en medios como Perfil, C5N y la Revista THC, entre otros.