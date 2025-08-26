La doctrina libertaria: a más incendios, menos presupuesto

Este texto pertenece al Monitor Ambiental del Presupuesto "Entre el ajuste fiscal y el avance extractivista: el ambiente en la mira" de Matías cena Trebucq publicado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. (FARN)

El año 2024 quedará registrado como uno de los peores en materia de incendios y, paradójicamente, como uno de los años de menor ejecución presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). A pesar de que, según el Centro de Información Ambiental (CIAM), se registraron 2.735 focos ígneos --la cifra más alta en al menos ocho años-- y más de 306.000 hectáreas incendiadas en todo el país, el SNMF ejecutó apenas el 22% de sus fondos disponibles ($7.739 millones sobre un total de $33.142 millones) correspondientes a Nación, lo que representó una caída real del 81% respecto al presupuesto ejecutado en 2023.

Durante los primeros seis meses de 2025, el panorama no ha mejorado. De acuerdo a datos del CIAM, ya se contabilizan más de 100.000 hectáreas afectadas por incendios forestales, con pérdidas de vidas humanas, no humanas, viviendas y ecosistemas destruidos. En este contexto, se concretó el traspaso del SNMF desde la órbita de la Subsecretaría de Ambiente al Ministerio de Seguridad, bajo el argumento de que los incendios representan una amenaza a la seguridad nacional. Esta decisión implica un giro en la orientación institucional, subordinando la mirada socioambiental a una lógica de control y de seguridad.

Esta transición se dio, además, en medio de la inacción: durante todo el mes de enero, mientras se propagaban incendios en la Patagonia y en Corrientes, la partida nacional del SNMF no registró ejecución. Solo tras la cobertura mediática a nivel nacional se comenzaron a liberar los fondos, evidenciando una gestión reactiva, condicionada por la exposición pública más que por criterios de prevención o planificación.