“Jujeñazo”: el FreSU repudia la causa contra 19 trabajadores y denuncia persecución

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) manifestó su “más absoluto repudio” a la criminalización de la protesta vinculada con el denominado “Jujeñazo” y rechazó la elevación a juicio de la causa contra 19 trabajadores.

Según expresó la organización sindical, los trabajadores participaron de las movilizaciones junto con distintos sectores del pueblo jujeño para rechazar la reforma constitucional de la provincia. El FreSU sostiene que aquella modificación terminó habilitando la expropiación acelerada de tierras.

La organización sindical también cuestionó las características del proceso judicial y afirmó que se trata de un juicio atravesado por “absurdos y procedimientos ilegales”.

Tres trabajadores de ATE están entre los imputados

Entre las personas alcanzadas por la causa se encuentran los trabajadores de ATE Santiago Zamora, Gabriel Taboada y Walter Puca.

De acuerdo con el planteo del FreSU, el expediente comenzó a gestarse a partir de la represión ocurrida durante las protestas contra la reforma constitucional. La central sindical sostiene que aquella intervención represiva permitió avanzar con el proceso de reforma en la provincia.

El comunicado señala que la causa se inscribe en un escenario que la organización describe como de persecución y disciplinamiento contra quienes participaron de las movilizaciones.

El juicio comenzará el 26 de octubre de 2026

El debate oral está previsto para comenzar el 26 de octubre de 2026 y se extenderá durante diez jornadas, hasta el 6 de noviembre.

Para el FreSU, la realización del juicio constituye una “clara maniobra de disciplinamiento y persecución”. La organización vincula además el proceso judicial con el contexto actual de Jujuy y menciona los desalojos que, según denuncia, son llevados adelante por el gobierno provincial de Carlos Sadir.

El FreSU pidió apoyo nacional para reclamar la absolución

Frente al inicio del proceso, el Frente de Sindicatos Unidos llamó a organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, sociales y políticas, comunidades originarias y personalidades democráticas de todo el país a involucrarse en la causa.

El objetivo planteado por la organización es exigir el sobreseimiento de los trabajadores alcanzados por el expediente y reclamar su absolución.

La convocatoria busca nacionalizar el reclamo en torno a la causa judicial derivada de las protestas contra la reforma constitucional de Jujuy.