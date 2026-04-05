El legado de Zoe no se mata

Foto de portada: Retrato de Zoe realizado por Vicky Cuomo en el Hotel Gondolín (2019).

Zoe López García llegó al Hotel Gondolín hace 30 años. Allí se convirtió en referente y guía hasta ganarse el apodo de “la tía”. Así la llaman todavía hoy las chicas que habitan el hotel, porque antes que una pensión, el Gondolín es una familia . A Zoe la trajo una amiga; juntas compartían la supervivencia en la calle cuando la Policía "las dejaba", siempre bajo la condición de entregar parte de lo recaudado a los oficiales que regenteaban la Zona Roja de Palermo.

“Había otros hoteles pero yo no podía pagarlos. Acá era más barato y al dueño le convenía que nos alojemos nosotras en lugar de familias enteras. Dormíamos varias en la misma pieza y así empezamos a traer a las chicas que nos encontrábamos en la comisaría”, recordaba Zoe en una entrevista con Cítrica de 2019.

En aquellos años 90, la democracia era un territorio hostil para ellas. Zoe rememoraba cómo zafaba de las razzias junto a su amiga “la peruana”, con quien empezó a militar los derechos humanos desde los calabozos: “Una vez terminé en el Hospital Fiorito por una paliza que me dio un policía; cuando me dieron el alta, el patrullero me estaba esperando en la puerta”.

Esa violencia que parecía parte del pasado, hoy muestra sus dientes de nuevo. Antes de ser asesinada, Zoe ya advertía el retroceso: “Estos últimos años la Policía volvió a ejercer la misma violencia que en los 90. En Salta, por ejemplo, las chicas se escapan por la persecución; no las dejan ni caminar. Hay compañeras que ni siquiera pueden acceder a un hospital”.

Zoe soñaba con un futuro donde la autonomía fuera la norma. Se sentía orgullosa de ver al Gondolín transformado: “Hoy estamos empoderadas. Nuestro objetivo es la salud y la educación. La única garantía que pedimos para vivir acá es que estudien, que se formen para trabajar. Queremos que este lugar sobreviva para las próximas generaciones”.

Pero Zoe no sobrevivió.

El 10 de noviembre de 2023 fue asesinada por su pareja, Fabián Villegas. Ahora será juzgado bajo una carátula que no permite eufemismos: “homicidio triplemente agravado” por el vínculo, por mediar violencia de género y por el odio a la identidad y expresión de género. Un travesticidio.