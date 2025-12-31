Gatillo fácil en Navidad: "Nunca actúan así con los transas”

El pasado 25 de diciembre, cuando casi todo el país disfrutaba de la Navidad en familia y con su gente querida, la Policía de la Ciudad asesinó a Gabriel González, vecino de la Villa 20 de Lugano. Al igual que ocurrió hace dos años con Facundo Molares, el hecho sucedió en la vía pública y a plena luz del día. La fuerza, ahora bajo el mando político de Jorge Macri y el control operativo del ministro de Seguridad, Horacio Giménez, acabó con la vida de un trabajador en un nuevo caso de gatillo fácil que lxs vecinxs exigen no quede impune.

El crimen ocurrió en Navidad, tras una discusión en la intersección de las calles Chilavert y Araujo. En medio de la intervención, un efectivo le disparó a González con una escopeta en la zona abdominal a corta distancia. El operativo dejó, además, a otros vecinos heridos, dos personas detenidas y a Nelly, compañera de Gabriel, hospitalizada con custodia policial tras recibir impactos de bala de plomo.

Un discurso que autoriza el disparo

Gabriel no es un número, es el reflejo de una violencia que se siente legitimada por un discurso oficial que respalda el uso desmedido de la fuerza. Mientras una parte de la ciudad brindaba, en el sur se lloraba a un padre fusilado. La "seguridad" prometida por la gestión actual se reveló, una vez más, como una cacería dirigida hacia lxs mismxs de siempre.

Nahiara, sobrina de la víctima, denunció que los detenidos fueron "verdugueados" durante todo el traslado. "Aún no identificamos al que mató a mi tío", afirmó, y agregó un dato escalofriante: "La Policía obligó a los vecinos a baldear el lugar del crimen con la excusa de que no podía haber sangre, borrando pruebas fundamentales".

Por su parte, Juan, vecino del barrio, señaló la arbitrariedad policial: "Nunca actúan así con los transas, pero a los vecinos nos requisan de a montones y nos tratan mal. Villa 20 es una zona liberada".