Gabriel, víctima de gatillo fácil y mural en Lugano

La coartada de la impunidad

Como si fuera una delincuente, Nelly fue custodiada por un policía al ser trasladada al hospital, sin saber nada de Gabriel, ni siquiera a qué centro médico lo habían llevado. Dos horas después, aparecieron dos oficiales y le dijeron que estaba detenida por “agredir a un oficial en la vía pública”. Querían ocultar el asesinato e inventaron una coartada tan precaria que fue desmentida a las pocas horas.

El oficial Miño no solo asesinó a Gabriel, sino que sus compañeros se complotaron para instalar su propia versión: una supuesta pelea entre vecinos y una herida de arma blanca. Les exigieron a los vecinos las cámaras de seguridad y les ordenaron limpiar la escena. Pero los vecinos no confiaron; sabían que Gabriel había sido ejecutado. También detuvieron al amigo de Gabriel y a su hijo Dante. “Cuando le dieron la noticia a la familia de que Gabriel había fallecido, dijeron que fue por una herida de arma blanca. La familia pidió ver la herida y se lo negaron. Todo el tiempo buscaron que nosotros fuéramos los culpables”.

“Vivimos en un barrio donde hay mucha droga. Acá no hay nadie que nos proteja. La policía no nos cuida, todo lo contrario, porque todos saben lo que pasa”, denunció Nelly. Y agregó: “Todos sabemos que ellos sacan sus migajas de acá y cada vez vemos más chicos en situación de consumo. Hay más gente que vende, más lugares, y nadie hace nada por más que hagas la denuncia”.

El oficial de la Policía de la Ciudad, Darián Gastón Miño, fue detenido y se encuentra en prisión preventiva. Hay otros cinco agentes investigados por presunto encubrimiento.

Gabriel era el sostén de la familia. Hoy Nelly está sin trabajo y sobrevive como puede. “En el barrio no tenemos la seguridad de que alguien nos cuide. Hacen lo que quieren con nosotros porque creen que no tenemos derechos. Acá pasa de largo el narcotráfico; la policía está para hacer sus negocios. Él siempre lo decía cuando volvía de trabajar y lo paraban para requisarlo: ‘Venimos de trabajar, vayan allá donde ya saben, los pibes están en el consumo y ustedes se llevan su tajada’”.

“Me hubiese gustado que las autoridades, que son quienes nos tienen que cuidar, me hubiesen llamado; que me hubiesen dado al menos un poco de aliento o se acercaran a ver mis necesidades. Me quedé sin el sostén del hogar y hoy las carencias son muchas. Pero lo más importante, lo que más me duele, es que nadie se acercó a decirme ‘lo siento’. Eso nunca sucedió. Sin embargo, espero con fuerza y prometo justicia. Si tengo que hacer lo que sea para que se cumpla, te juro que voy a tener la voluntad. Que sea lo último que me quede por hacer, pero lo voy a lograr. Que se haga justicia, que el tipo pague y que paguen todos los demás. Porque no fue uno solo: acá son varios los que participaron para encubrirlo. A mí me sacaron todo y continuar es dificilísimo. A mis hijos les sacaron a su papá, a quien ellos esperaban disfrutar por mucho tiempo más”.