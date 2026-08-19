Festival Llegás: un festival para encontrarnos

En Big 2026 -- como dicen ahora les pibis en las redes -- el sentido de un Festival independiente ha cambiado. Ya no es solo una oportunidad de mirar películas que no suelen estar en las salas de los complejos, o de escuchar bandas/cantantes insurgentes o de ver obras de teatro. En tiempos de apps, de reuniones por zoom, de Inteligencia Artificial, un festival independiente es una oportunidad para algo que cada vez hacemos menos: encontrarnos.

“Las obras y la programación nos convocan pero lo que permanece es el encuentro. Compartir una experiencia que nos cambie, aunque sea mínimamente. Reunirnos, vernos, escucharnos y acompañarnos”, así da, en su página web, la bienvenida el Festival Llegás en su página web. Un festival que es mucho más que un festival de Teatro.

El Festival Llegás nació en el año 2009 para celebrar los cinco años de Llegás, la revista gratuita y autogestiva sobre artes escénicas que se distribuye en las salas de teatro de la Ciudad de Buenos Aires y en este Big 2026 alcanza su novena edición. Y, como es tradición, entrecruza distintas estéticas, disciplinas y circuitos. Hay teatro, hay danza, hay ballet, hay artes visuales. Hay teatro para adolescentes, hay una clase magistral de actuación y hay una obra participativa donde los espectadores elaboran con arcilla.

Pero lo más importante es que es un festival popular e inclusivo. Son más de 50 obras todas a mitad de precio. Y en apenas una semana: del 31 de agosto al 6 de septiembre. “Buscamos que el festival se ligue, además de lo festivo, con algo de lo popular, que haya propuestas para que mucha más gente pueda acceder al, teatro, a las artes escénica y a la cultura”, explica Ricardo Tamburrano, director de la Revista Llegás que también dirige y realiza la curaduría del Festival junto a Melina Seldes, fundadora y directora de LEM Asociación Civil.