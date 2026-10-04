Toda deuda es política

Ni trabajar para vivir, ni vivir para trabajar. En la Argentina modelo liberal libertario, esa disyuntiva se actualizó con un condimento nuevo: vivir trabajando para pagar deudas. Los datos disponibles son reveladores de una realidad donde se mezcla el contexto económico de ajuste, la precariedad laboral y la necesidad de llegar a fin de mes como sea.

Para entender la magnitud del problema... Del total de la población nacional (46,5 millones de habitantes, según estimaciones a partir del Censo 2020), la Población Económicamente Activa representa el 48,6 por ciento; esto significa que unas 22,6 millones de personas están en edad de trabajar (tengan o no empleo). La Central de Deudores del Banco Central, por su parte, informa que hay 20,9 millones de personas con algún crédito de consumo, es decir, que tienen deuda contraída.

De la cifra anterior se desprenden dos realidades contrapuestas (y posiblemente explicativas de quiénes ganan y quiénes pierden en la Argentina de Javier Milei). Si se mira el vaso económico con optimismo, hay al menos 1.700.000 personas que viven sin deudas.

Si lo que prima es un pesimismo realista, el 92,5 por ciento de quienes están en edad de trabajar (tengan o no empleo) están endeudados. Y un dato todavía más angustiante: 6 millones de compatriotas entraron en mora con sus deudas.

La urgencia y la gravedad del asunto han generado debates parlamentarios, movilizaciones en calle y audiencias públicas donde se expresan los ribetes macabros del endeudamiento, que van desde aprietes telefónicos hasta golpizas, embargo de bienes y suicidios.

También asoma la vocación de politizar esta realidad generalizada para la población, como es el caso del Manual de autodefensa financiera, que plantea en sus páginas: “En la asunción individual del ajuste confluyen la sensación de fracaso personal, la angustia y la imposibilidad de imaginar el futuro. La deuda se consume nuestro tiempo, nuestras energías y contribuye a desintegrar la organización social porque compite con la producción de tiempo para lo común; no hay tiempo para estar con los hijos, las amigas, los compañeros de trabajo o las vecinas del barrio”.

Tres tristes factores

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El Manual de autodefensa financiera es una realización colectiva de Ciudad Futura y Movida Ciudad, con aportes del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) y del Grupo de Intervención y Acción Feminista (GIFF), que puede descargarse gratuitamente en www.autodefensafinanciera.com.ar .

Allí se identifican tres factores que explican “una problemática que maduró durante los últimos años: las familias se endeudaron masivamente y no cuentan con los ingresos suficientes para pagar lo que deben”. El primero de ellos es la retracción de los ingresos desde la llegada de Milei a la Casa Rosada: 9 por ciento cayó el sector privado, 20 por ciento el sector público y 27 por ciento las jubilaciones. Ante la disminución del dinero disponible, primero se recurre a los ahorros y después, inevitablemente, a la deuda.

El segundo factor es la posibilidad de tomar crédito rápido gracias a las aplicaciones digitales de fácil acceso, como las billeteras virtuales tipo Mercado Pago. El Manual expresa: “En el contexto de la crisis argentina, la inmediatez para obtener un préstamo desde el celular –con mínimos requisitos, pero a costos muy elevados– aceleró los tiempos del problema, incorporando a sectores informales y de muy escasos recursos al circuito del endeudamiento”.

Las llamadas fintech aumentaron el número de deudores de 1,5 millón en 2021 a más de 6 millones en 2024. En este universo entran principalmente jóvenes y mujeres cuya inserción en el mercado laboral es más precarizada, por lo que tomar deuda en un banco, por ejemplo, les sería imposible.

El tercer factor, político como el endeudamiento, es la flexibilización del sector financiero, ya que el Gobierno “promovió la liberalización de las tasas de interés y relajó las restricciones y obligaciones de las entidades para el otorgamiento de créditos”.