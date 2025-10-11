Estudiantes de la ENERC toman la escuela contra el nuevo régimen docente del INCAA

La propuesta modifica el cálculo de horas cátedra, eliminando derechos adquiridos como el aguinaldo y las vacaciones pagas. El nuevo esquema entraría en vigencia en enero de 2026 y afectaría directamente a un plantel docente que ya trabaja en condiciones de precariedad.

Toma activa, clases públicas y apoyo a los docentes

La toma del edificio incluye el mantenimiento de clases públicas, asambleas permanentes y actividades internas organizadas por la comisión de lucha. Según expresaron desde el CENERC, la medida fue pensada “en apoyo a los docentes” y busca proteger la calidad educativa de una institución con prestigio dentro del cine nacional.

“Hoy estamos acá presentes frente al INCAA porque sentimos la urgencia y la necesidad de visibilizar una serie de reclamos que venimos sosteniendo desde la comunidad educativa de la ENERC. Este no es un hecho aislado ni una protesta puntual, sino que se enmarca dentro de un conflicto más amplio que afecta directamente a nuestros docentes, a nuestra formación académica y a la continuidad de una política cultural que creemos esencial para el cine nacional. Uno de los motivos centrales de nuestra movilización tiene que ver con el nuevo reglamento de asignación de carga horaria docente, una medida que se propuso de forma completamente inconsulta y que representa un retroceso gravísimo en los derechos laborales de quienes nos enseñan día a día. Este nuevo régimen, impulsado desde la rectoría en articulación con el INCAA, no fue debatido ni con el claustro docente ni con el estudiantil. Se presentó de forma unilateral, sin transparencia, y avanzó sin el más mínimo consenso", dijo otro de los alumnos afectados.

"Entre las modificaciones más preocupantes que introduce este reglamento se encuentra la eliminación de beneficios laborales básicos, como el derecho a percibir aguinaldo o la imposición de presentarse a fichar en el mes de febrero, cuando la escuela está formalmente en receso académico. Esta medida, en particular, afecta con fuerza a los asistentes de cátedra, que ya se encuentran trabajando en condiciones muy frágiles y con una gran carga horaria por montos que no se corresponden con su dedicación ni su profesionalismo", sostuvo.

Agregó que "Por eso mismo, lo que estamos defendiendo con esta acción no es solo un salario o una mejora laboral puntual. Estamos defendiendo la dignidad de quienes nos enseñan, la posibilidad de que la educación pública sea de calidad, y el derecho a estudiar en una institución que respete a sus trabajadores. Como estudiantes, entendemos que si se precariza a nuestros docentes, también se debilita la calidad de nuestra formación, y eso es algo que no estamos dispuestos a aceptar".