“Yo trabajé para recuperar a los que fueron criados por los asesinos de sus padres”

–Bueno, yo soy una mujer muy, muy mayor. Voy a tener 100 años pronto. (Risas.) No tan pronto, pero muy pronto. Y además, por supuesto, con una tarea muy fuerte y muy riesgosa... peligrosa, diría también, por la razón de lo que hemos vivido en la Argentina, con algunos gobiernos que eran opositores a nosotras: Abuelas, Madres, familiares y todos los grupos de derechos humanos. Hoy estamos en un momento muy especial, ya somos muy mayores. Igual, yo estoy dirigiendo la institución de Abuelas, pero con una comisión de jóvenes y nietos recuperados que son los que llevan adelante todas las novedades con las que hay que trabajar hoy en día.

–Hace un tiempo que los nietos y las nietas recuperadas forman parte activa de la institución y toman tareas que ustedes van delegando. ¿Cómo pensás ese traspaso generacional?

–Va a seguir el mandato en búsqueda de la memoria, de la verdad y de la justicia para todo lo que pasó con nosotros y con nuestros hijos, y que los responsables tengan la responsabilidad de lo que han hecho. De todas formas, lo más importante para nosotros es encontrar a los nietos robados, los nietos desaparecidos, los que han sido cambiados de familia y criados sin sus padres, como hubiera correspondido, porque los padres fueron asesinados. Pero bueno, cuando no hay padres, hay abuelos o hay familiares para que esos chicos se críen con la familia que les corresponde. Queremos que nunca más vuelva a pasar en la Argentina esto que nos sucedió a nosotros: que se rapten niños, que se maten personas por política o que venga un gobierno tirano para deshacer el país y enriquecerse ellos. Hoy en día los chicos jóvenes tienen una actividad bastante presente. Están, comparten, aprenden y la mayoría quiere acompañarnos. Soy casi centenaria y sigo recibiendo méritos y homenajes. Yo no trabajé para que me den premios, sino para recuperar a todos los que fueron sacados de su familia y criados por los asesinos de sus propios padres. Bueno, ya no es lo mismo, pero sigo siendo presidenta de Abuelas.

–Abuelas va a cumplir 50 años de trabajo, de búsqueda, de restituciones. Y en esta época en que todo es muy efímero, pensar 50 años, medio siglo, es un montón. ¿Por qué creés que lograron una construcción tan sólida y de tantos años?

–Por la perseverancia, por el propósito que teníamos, por la gente con la que trabajamos, que nos ayudó dentro y fuera del país. Muchos países nos han acompañado, nos han dado posibilidades de viajar. Yo he viajado muchísimo, no solamente dentro del país, sino en el exterior, para que se sepa qué estaba pasando en la Argentina con la dictadura cívico-militar. Ahora tenemos, no digamos un gobierno bueno, pero un gobierno que el pueblo eligió. Si el pueblo se equivoca, es una cosa. Otra cosa es que no le permitan ni siquiera opinar, como pasaba en esos momentos.

–¿Y qué es lo que más te preocupa de estos tiempos políticos? Porque han avanzado fuertemente contra las políticas de memoria, desmantelando los espacios de memoria, el Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Cuál es tu mayor preocupación?