ESL Pro League cambia cómo se reparten puntos de ranking

Nuevo ranking en ESL Pro League

ESL Pro League comunicó cambios en su sistema de ranking para reflejar mejor el rendimiento reciente de los equipos de Counter-Strike 2. Se entiende la importancia de dicha actualización, ya que la clasificación de un equipo influye en las invitaciones para participar en torneos, cruces en las fases finales, visibilidad dentro del circuito profesional, etc.

Mediante el nuevo modelo, la intención de los organizadores es la de discernir mejor entre los casos de victorias aplastantes y las series más competidas, lo que, a su vez, puede ser determinante para que analistas y mercados de apuestas analicen los resultados consecutivos.

Resultados que pesan distinto y mercados que se ajustan

El nuevo modelo implementa modificaciones concretas en la forma en que se valoran los resultados de las series. En la etapa anterior, el sistema otorgaba de una forma muy análoga una victoria por 2-0 y una victoria por 2-1 en una serie al mejor de tres. La modificación actual le otorga más importancia a la diferencia de los resultados en el cálculo del ranking.

Este cambio quiere decir que una victoria por 2-0 crea una imagen de mayor tranquilidad y confort en el potencial de los equipos a través de toda la serie, mientras que una victoria por 2-1 conecta más con una serie disputada. El modelo tiene en cuenta esta diferencia y puede favorecer ligeramente más a los equipos que cierran series sin haber perdido mapas.

Qué cambia en la práctica para equipos y analistas

Este modelo sigue todavía utilizando una lógica similar para el cálculo a los sistemas ELO que se han utilizado para varios esports, en el cual cada partido sirve para ajustar la calificación del propio equipo en función de la fuerza del rival y del marcador final del partido.

La caracterización del método hace que, cuando un equipo gana a uno que tiene un ranking mejor, la ganancia sea mayor, mientras que, si ocurre lo opuesto, la pérdida también es proporcionalmente mayor si se pierde ante un rival considerado más débil.

Lo que hace interesante la propia personalización del ajuste es ser más sensible a la forma en la que se llega al final de la serie. Un 2-0 puede mostrar que se ha dominado más el propio partido que el 2-1 porque la realidad puede reflejar una serie de mapas que se muestran generalmente una distancia proporcional en el total de rondas ganadas.

En el plano del análisis competitivo, permite discriminar más entre los equipos que consiguen cerrar la serie con el dominio del mapa y con la consistencia táctica.

Cómo reaccionan los mercados de apuestas

Los cambios en los rankings competitivos suelen transmitirse muy rápidamente al análisis de cuotas en esports. Cuando el sistema modifica su manera de leer los últimos resultados, a su vez lo hace con los valores de cuotas cuando se trata de partidos con probabilidad en el futuro.

Algunos de los componentes que suelen cobrar relevancia en este tipo de situación son:

rendimiento del equipo en series al mejor de tres

coherencia entre mapas dentro de una misma serie

historial reciente con rivales de buena calidad

capacidad para cerrar mapas y no sólo alargar las series

Esto ayuda a que el diseño de los modelos predictivos sea más preciso cuando los mercados reaccionan ante resultados recientes.

Diferencia entre una serie ajustada y una dominante

En CS2, el combinado de cada mapa puede ofrecer dinámicas muy dispares. Un equipo puede llegar a ganar una serie 2-1 tras mapas muy competitivos o bien cerrar 2-0 con autoridad desde el principio.

Las series que llegan al tercer mapa, no obstante, son típicamente reflejo de combates más igualados. Concernientes con este tipo de resultado, siguen siendo de éxito, aunque nuestro modelo de ranking puede interpretarlas ligeramente diferente al evaluar la consistencia.

Situación competitiva Qué cambia con el nuevo sistema Efecto común en apuestas Equipo gana series 2-1 con frecuencia progreso de ranking más gradual valor en mercados de mapas Victoria dominante 2-0 subida más visible en ranking cuotas más estables Sorpresa de un equipo de seed bajo reorganiza emparejamientos volatilidad en líneas iniciales Favorito pierde una serie impacto mayor en ranking ajuste rápido de probabilidades

Un cambio que se notará durante la temporada

Los efectos de este tipo de ajustes no aparecen en un solo torneo. Generalmente tienen que irse viendo a medida que empiezan a pasar las temporadas y se van completando más datos de partidos.

Para los seguidores del circuito competitivo y para aquellos analistas de apuestas en esports, el cambio da paso a una lectura más pormenorizada del rendimiento real de los equipos. Ya no solo hay que considerar ganar una serie. También empieza a tener importancia la manera en la que se va construyendo esa victoria dentro del servidor.