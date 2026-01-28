Abuso sexual y hostigamiento en el Estado

En 2019 una trabajadora del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) denunció por abuso sexual al directivo Carlos Alberto DebiaggI, además del adoctrinamiento económico que luego recibió por parte de las autoridades del organismo. Seis años después comienza el juicio oral contra el funcionario.
“Cuando me doy vuelta sobre la misma silla para entregarle una resolución que buscaba, se me tira encima: me agarra del hombro, me empuja contra él, con la otra mano me empieza a tocar por dentro del escote, la cola, la vagina, mientras intentaba besarme en la boca. Mi única reacción fue, por instinto, correr la cara para que no me besara. No pude ni gritar. En seguida entró una compañera y el tipo se escapó”, así relató a Cítrica en 2019 Cecilia (resguardamos su apellido por seguridad) el abuso que vivió en su lugar de trabajo, una oficina del del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES),
El 12 de agosto de ese año, en horario laboral, Carlos Alberto Debiaggi actuó sin consentimiento contra la trabajadora en un contexto de relación jerárquica laboral. La denuncia fue presentada en ese momento y, tras la etapa de investigación, la causa fue elevada a juicio. En 2021, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Debiaggi, al considerar que existían elementos probatorios suficientes para avanzar hacia el debate oral.
En ese momento, la trabajadora tuvo que tomarse licencia psiquiátrica primero, y por violencia de género después, ante el silencio de las autoridades del organismo. La respuesta del presidente, su jefe directo, fue el silencio. “Nunca me llamó ni se puso a mi disposición, sólo envió a hablar conmigo a un gerente de otra área, que es su amigo, y es quien me vio llorando en la escalera el día que sufrí el abuso. Me dijo que haga lo que creyera que fuera correcto, pero me dio a entender que me metía en una pesada. Luego no hablamos más”, cuenta.
Tuvieron que pasar seis años para que la Justicia le diera lugar a su denuncia: el próximo 18 de marzo comienza el juicio oral y público en la causa en la que se investiga el presunto abuso sexual consumado en el ámbito de la Administración Pública Nacional por parte de Debiaggi, quien, en el momento del hecho se desempeñaba como Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo dependiente del entonces Ministerio de Desarrollo Social.
Desde un primer momento Cecilia denunció el hostigamiento que recibió en su lugar de trabajo: “Yo me tomé licencia y el tipo siguió viniendo. Recién pidió licencia el 11 de septiembre. Y a mí me bajaron el sueldo, porque al no estar yendo me quitaron el pago de horas por capacitaciones. Mandé carta documento pidiendo hacer la capacitación al menos vía electrónica, pero me respondieron que no, que yo estaba de licencia. Ese es el costo que tuve que pagar por animarme a hablar”.
El juicio se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 8, con la intervención del Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía General N.º 8 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, a cargo del fiscal Marcelo Colombo, junto con las demás partes intervinientes. “Quiero justicia y también un poco de paz. Después de tantos años de lucha, finalmente llegamos a tribunales. No fue fácil el camino, y tengo miedo de exponerme, de perder mi trabajo, pero voy a seguir adelante”, nos dice Cecilia.
En 2019 publicamos la denuncia de Cecilia. Seis años después seguimos acompañandola. Esta es la forma en que entendemos el periodismo y así lo ejercemos: con memoria, responsabilidad y seguimiento.
