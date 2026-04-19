La red feminista que ayuda a sacar la voz

El documental “JasmÃn”, de Gisela GorbalÃ¡n, cuenta la historia de una joven que aborda una situaciÃ³n de violencia sexual junto a compaÃ±eras que va encontrando en el camino. Un relato de vulnerabilidad y silencio que se transforma por la potencia de la lucha colectiva.
El viernes 6 de marzo, dÃa del estreno en el cine Gaumont, el documental “JasmÃn” llenÃ³ la sala que tenÃa entradas agotadas desde varios dÃas antes. En la previa, en la vereda del cine, se respiraba un clima de movimiento y euforia. Carteles alusivos a la temÃ¡tica del abuso sexual en la infancia interviniendo la entrada con paÃ±uelos rojos: “Yo sÃ te creo”, “AcompaÃ±ar es polÃtico”, “La salida es colectiva”, “Nombremos lo que duele para transformarlo”.
TambiÃ©n cantos como “olÃ© olÃ© olÃ© olÃ¡ / con las niÃ±eces / no jodan mÃ¡s / a los abusos no volvemos nunca mÃ¡s”, ademÃ¡s de abrazos, reencuentros y mucho entusiasmo. Ya en la sala, JasmÃn, la protagonista, agradeciÃ³ al pÃºblico y le mandÃ³ un especial abrazo a su mamÃ¡ Marcosa.
Gisela GorbalÃ¡n, la directora, realizÃ³ este documental grabando escenas de la vida de JasmÃn desde 2018 hasta su cumpleaÃ±os de 21, en 2020. Fue un rodaje autogestionado, a partir de acompaÃ±ar su mundo, el mundo de la militancia, de los hogares, de los barrios. Marcosa, originaria de PerÃº, trabajaba en Argentina cuando JasmÃn, siendo niÃ±a, fue vÃctima de abusos intrafamiliares en Lima.
JasmÃn quedaba a cuidado de Vilma, su hermana mayor. Cuando Vilma y Jeni (otra hermana) salÃan de la casa, quedaba con sus hermanos NicolÃ¡s y Jorge. En ese contexto sucedieron los abusos. No le pasaba nada cuando iba y venÃa a la casa, sino dentro de ella, cuando se quedaba con sus hermanos varones.
Esto lo explica la estadÃstica: el 80% de los abusos sexuales en la infancia son intrafamiliares, lo que hace que sea comÃºn guardar silencio, en muchos casos por temor a disolver una familia. SegÃºn datos de la OrganizaciÃ³n Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco niÃ±as ha sufrido este flagelo.
En 2012, con 12 aÃ±os, JasmÃn llega a la Argentina, a vivir al barrio Rodrigo Bueno con su papÃ¡, su mamÃ¡ y sus hermanas. De Lima a Buenos Aires, con la incÃ³gnita de cÃ³mo iba a ser el lugar. Se encontrÃ³ con un paisaje de rÃo y escombros, ceviche y arroz chaufa que cocinaban sus otros paisanos. Una villa en el borde de una de las metrÃ³polis mÃ¡s modernas de latinoamÃ©rica.
AllÃ transcurrÃa su vida jugando con sus amistades del barrio, yendo a la escuela, conociendo nuevos lugares, hasta que un dÃa se acercÃ³ a un espacio comunitario y, luego de un tiempo, decidiÃ³ contar las violencias que habÃa vivido. La abrazaron, ella llorÃ³. LlorÃ³ mucho tiempo. Se quedaron en silencio, la sostuvieron, todo lo que ella precisara.
SacÃ³ la voz y cambiÃ³ su destino.
La red aparece cuando el silencio se rompe
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El documental muestra, a travÃ©s de su testimonio, cÃ³mo confluyeron en solidaridad mujeres de diferentes lugares y la acompaÃ±aron. “AcompaÃ±ar es polÃtico”, fue el sentimiento que dio fuerza a esta trama que ha logrado transformar el dolor en lucha. Luego de abrir su historia con la organizaciÃ³n barrial, buscÃ³ un espacio que trabajara especÃficamente con el tema de abusos.
AllÃ construyeron una salida concreta a esa situaciÃ³n: irse de su casa para estar en un espacio cuidado. Buscaron referencias de hogares, insistieron en que le toque una vacante en el que tenÃan mÃ¡s confianza. Si bien una de las activistas de la organizaciÃ³n oficiÃ³ como su tutora legal, siempre estuvo acompaÃ±ada en colectivo.
El hogar, aun con sus desafÃos, representaba una opciÃ³n mÃ¡s segura para esa instancia de su vida. Se lanzÃ³ al abismo y en el abismo habÃa un tejido de mujeres esperÃ¡ndola para que no estÃ© sola. El esplendor del feminismo comunitario, cuando circulaba el afecto y el cuidado.
Hay una realidad que atraviesan los menores que estÃ¡n en los hogares cuando finalmente no consiguen adopciÃ³n. A los 18 aÃ±os salen del hogar y deben conseguir un ingreso econÃ³mico, una casa, vÃnculos de sostÃ©n. Esa situaciÃ³n estÃ¡ reflejada en “JasmÃn” y refuerza la necesidad de fortalecer polÃticas pÃºblicas para que existan acompaÃ±amientos luego de los egresos de los hogares.
A JasmÃn la espera despuÃ©s una casa para convivir con mujeres y disidencias feministas, compartir la economÃa, la vida cotidiana. Una red que ella misma tejiÃ³ la invita a compartir la vida y allÃ transita la experiencia de estar acompaÃ±ada en una comunidad afectiva de compaÃ±eras bajo el mismo techo, como una familia. Cada lugar, muestra la pelÃcula, es habitado por el placer de compartir: una charla, un mate, un aperitivo, una picadita.
En el documental la vemos mudarse de Lima a Rodrigo Bueno, de ahÃ a un hogar de niÃ±os, niÃ±as y adolescentes, del hogar a la casa de las amigas que la red le dio y, finalmente, a su casa propia, obtenida por la Ley de UrbanizaciÃ³n del Barrio Rodrigo Bueno.
El impacto de esta ley en su vida, obtenida por una lucha de aÃ±os de los habitantes del barrio, se ve en los ojos de su mamÃ¡ y su papÃ¡, llenos de lÃ¡grimas y emociÃ³n al ver a su hija con su propio colchÃ³n, en su propia casa, rodeada de su otra familia, la que la acompaÃ±Ã³ en su adolescencia desde que decidiÃ³ hablar. En esta locaciÃ³n tambiÃ©n se dan conversaciones de reflexiÃ³n entre egresadas de hogares sobre lo que significa vivir en un hogar y contar o no con una red.
Es un camino de luces y sombras. Dolor y alegrÃa. El relato de lo siniestro de un abuso, el terror que genera esa situaciÃ³n, en primera persona. En contraste con el amor derramado de la militancia feminista hecho hogar, hecho casa, hecho poema de vida y acompaÃ±ando su lucha por la justicia social y la necesidad de reparar la herida.
La historia de JasmÃn estÃ¡ atravesada por lo interseccional: gÃ©nero, clase, migraciÃ³n. La historia de una niÃ±a en un mundo adultocÃ©ntrico, de una mujer en un mundo patriarcal, de una migrante de paÃs limÃtrofe de piel morena en un paÃs de historia racista y xenÃ³foba, de una familia en bÃºsqueda de trabajo porque el capitalismo la fuerza a viajar, no por placer, sino por exilio econÃ³mico.
La bÃºsqueda de justicia y la reparaciÃ³n de la herida
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Sanar las heridas es un camino profundo en cada una. Reparar, para volver a pararse despuÃ©s de una caÃda, para curar algo del daÃ±o que deja cicatriz y se transforma para siempre. La vulnerabilidad que se abre en una trama de confianza, en espacios de sororidad, afecto, cuidado y cariÃ±o; vulnerabilidad que se comparte y potencia la fuerza interna a travÃ©s de una salida colectiva.
Para JasmÃn era necesario hacer la denuncia a su agresor y llegar a las mÃ¡ximas instancias de la justicia. Ese camino era reparador de su herida y tambiÃ©n se fue resignificando.
El documental pone luz tambiÃ©n en los cuidados de las madres. Si bien ella tomÃ³ los recaudos de distanciarse cuando fue pertinente y pudo, tambiÃ©n llegÃ³ al punto de mirar a Marcosa como una madre que hizo lo pudo, con las herramientas que pudo. La propia madre testimonia tambiÃ©n haber vivido situaciones de violencia y arroja el dolor de madre de haber perdido un hijo por las agresiones que cometiÃ³ contra JasmÃn.
Lejos de hacer foco en el punitivismo, el documental ilumina la ternura presente en JasmÃn como hija, amiga, compaÃ±era, luchadora, denunciante, sobreviviente, estudiante y activista, abriendo generosamente su vida al mundo, hablando en primera persona de lo que viviÃ³ e inspirando a muchas otras a sacar la voz.
En una Ã©poca de repliegue del movimiento feminista, "JasmÃn" recupera una historia potente que nos invita a reencontrar motivos para fortalecer los activismos y las militancias por una sociedad libre de violencia machista.
Chicas que denuncian la verdad
Recordamos la entrevista que realizamos a dos mujeres que un dÃa rompieron el silencio y se animaron a denunciar a Cristian Aldana. El martes prÃ³ximo el ex cantante de El Otro Yo tendrÃ¡ la posibilidad de declarar por Ãºltima vez, antes de que la justicia de inicio a la etapa de alegatos que serÃ¡ la Ãºltima del juicio oral.
"Cuando los abusadores tienen dinero pueden perseguir a las personas que daÃ±aron"
Empezaron con 10 testimonios en un blog pero cada una que hablÃ³ le dio fuerza y confianza a la siguiente para contar su historia. Ya habÃa 45 denuncias a integrantes de Onda Vaga por abuso cuando las intimaron a cerrar el sitio web.
La sororidad matÃ³ al macho
Nos animamos cada vez mÃ¡s a denunciar abusos, violaciones y violencias machistas. Â¿QuÃ© papel juega la sororidad en esa victoria?