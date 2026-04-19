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La red feminista que ayuda a sacar la voz

por Gabriela Alvarez
18 de abril de 2026

El documental “JasmÃ­n”, de Gisela GorbalÃ¡n, cuenta la historia de una joven que aborda una situaciÃ³n de violencia sexual junto a compaÃ±eras que va encontrando en el camino. Un relato de vulnerabilidad y silencio que se transforma por la potencia de la lucha colectiva.

El viernes 6 de marzo, dÃ­a del estreno en el cine Gaumont, el documental “JasmÃ­n” llenÃ³ la sala que tenÃ­a entradas agotadas desde varios dÃ­as antes. En la previa, en la vereda del cine, se respiraba un clima de movimiento y euforia. Carteles alusivos a la temÃ¡tica del abuso sexual en la infancia interviniendo la entrada con paÃ±uelos rojos: “Yo sÃ­ te creo”, “AcompaÃ±ar es polÃ­tico”, “La salida es colectiva”, “Nombremos lo que duele para transformarlo”.

TambiÃ©n cantos como “olÃ© olÃ© olÃ© olÃ¡ / con las niÃ±eces / no jodan mÃ¡s / a los abusos no volvemos nunca mÃ¡s”, ademÃ¡s de abrazos, reencuentros y mucho entusiasmo. Ya en la sala, JasmÃ­n, la protagonista, agradeciÃ³ al pÃºblico y le mandÃ³ un especial abrazo a su mamÃ¡ Marcosa.

Gisela GorbalÃ¡n, la directora, realizÃ³ este documental grabando escenas de la vida de JasmÃ­n desde 2018 hasta su cumpleaÃ±os de 21, en 2020. Fue un rodaje autogestionado, a partir de acompaÃ±ar su mundo, el mundo de la militancia, de los hogares, de los barrios. Marcosa, originaria de PerÃº, trabajaba en Argentina cuando JasmÃ­n, siendo niÃ±a, fue vÃ­ctima de abusos intrafamiliares en Lima.

JasmÃ­n quedaba a cuidado de Vilma, su hermana mayor. Cuando Vilma y Jeni (otra hermana) salÃ­an de la casa, quedaba con sus hermanos NicolÃ¡s y Jorge. En ese contexto sucedieron los abusos. No le pasaba nada cuando iba y venÃ­a a la casa, sino dentro de ella, cuando se quedaba con sus hermanos varones.

Esto lo explica la estadÃ­stica: el 80% de los abusos sexuales en la infancia son intrafamiliares, lo que hace que sea comÃºn guardar silencio, en muchos casos por temor a disolver una familia. SegÃºn datos de la OrganizaciÃ³n Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco niÃ±as ha sufrido este flagelo.

En 2012, con 12 aÃ±os, JasmÃ­n llega a la Argentina, a vivir al barrio Rodrigo Bueno con su papÃ¡, su mamÃ¡ y sus hermanas. De Lima a Buenos Aires, con la incÃ³gnita de cÃ³mo iba a ser el lugar. Se encontrÃ³ con un paisaje de rÃ­o y escombros, ceviche y arroz chaufa que cocinaban sus otros paisanos. Una villa en el borde de una de las metrÃ³polis mÃ¡s modernas de latinoamÃ©rica.

AllÃ­ transcurrÃ­a su vida jugando con sus amistades del barrio, yendo a la escuela, conociendo nuevos lugares, hasta que un dÃ­a se acercÃ³ a un espacio comunitario y, luego de un tiempo, decidiÃ³ contar las violencias que habÃ­a vivido. La abrazaron, ella llorÃ³. LlorÃ³ mucho tiempo. Se quedaron en silencio, la sostuvieron, todo lo que ella precisara.

SacÃ³ la voz y cambiÃ³ su destino. 

 

La red aparece cuando el silencio se rompe
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El documental muestra, a travÃ©s de su testimonio, cÃ³mo confluyeron en solidaridad mujeres de diferentes lugares y la acompaÃ±aron. “AcompaÃ±ar es polÃ­tico”, fue el sentimiento que dio fuerza a esta trama que ha logrado transformar el dolor en lucha. Luego de abrir su historia con la organizaciÃ³n barrial, buscÃ³ un espacio que trabajara especÃ­ficamente con el tema de abusos. 

AllÃ­ construyeron una salida concreta a esa situaciÃ³n: irse de su casa para estar en un espacio cuidado. Buscaron referencias de hogares, insistieron en que le toque una vacante en el que tenÃ­an mÃ¡s confianza. Si bien una de las activistas de la organizaciÃ³n oficiÃ³ como su tutora legal, siempre estuvo acompaÃ±ada en colectivo. 

El hogar, aun con sus desafÃ­os, representaba una opciÃ³n mÃ¡s segura para esa instancia de su vida. Se lanzÃ³ al abismo y en el abismo habÃ­a un tejido de mujeres esperÃ¡ndola para que no estÃ© sola. El esplendor del feminismo comunitario, cuando circulaba el afecto y el cuidado.

Hay una realidad que atraviesan los menores que estÃ¡n en los hogares cuando finalmente no consiguen adopciÃ³n. A los 18 aÃ±os salen del hogar y deben conseguir un ingreso econÃ³mico, una casa, vÃ­nculos de sostÃ©n. Esa situaciÃ³n estÃ¡ reflejada en “JasmÃ­n” y refuerza la necesidad de fortalecer polÃ­ticas pÃºblicas para que existan acompaÃ±amientos luego de los egresos de los hogares.

A JasmÃ­n la espera despuÃ©s una casa para convivir con mujeres y disidencias feministas, compartir la economÃ­a, la vida cotidiana. Una red que ella misma tejiÃ³ la invita a compartir la vida y allÃ­ transita la experiencia de estar acompaÃ±ada en una comunidad afectiva de compaÃ±eras bajo el mismo techo, como una familia. Cada lugar, muestra la pelÃ­cula, es habitado por el placer de compartir: una charla, un mate, un aperitivo, una picadita. 

En el documental la vemos mudarse de Lima a Rodrigo Bueno, de ahÃ­ a un hogar de niÃ±os, niÃ±as y adolescentes, del hogar a la casa de las amigas que la red le dio y, finalmente, a su casa propia, obtenida por la Ley de UrbanizaciÃ³n del Barrio Rodrigo Bueno. 

El impacto de esta ley en su vida, obtenida por una lucha de aÃ±os de los habitantes del barrio, se ve en los ojos de su mamÃ¡ y su papÃ¡, llenos de lÃ¡grimas y emociÃ³n al ver a su hija con su propio colchÃ³n, en su propia casa, rodeada de su otra familia, la que la acompaÃ±Ã³ en su adolescencia desde que decidiÃ³ hablar. En esta locaciÃ³n tambiÃ©n se dan conversaciones de reflexiÃ³n entre egresadas de hogares sobre lo que significa vivir en un hogar y contar o no con una red. 

Es un camino de luces y sombras. Dolor y alegrÃ­a. El relato de lo siniestro de un abuso, el terror que genera esa situaciÃ³n, en primera persona. En contraste con el amor derramado de la militancia feminista hecho hogar, hecho casa, hecho poema de vida y acompaÃ±ando su lucha por la justicia social y la necesidad de reparar la herida.

La historia de JasmÃ­n estÃ¡ atravesada por lo interseccional: gÃ©nero, clase, migraciÃ³n. La historia de una niÃ±a en un mundo adultocÃ©ntrico, de una mujer en un mundo patriarcal, de una migrante de paÃ­s limÃ­trofe de piel morena en un paÃ­s de historia racista y xenÃ³foba, de una familia en bÃºsqueda de trabajo porque el capitalismo la fuerza a viajar, no por placer, sino por exilio econÃ³mico.

 

La bÃºsqueda de justicia y la reparaciÃ³n de la herida
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Sanar las heridas es un camino profundo en cada una. Reparar, para volver a pararse despuÃ©s de una caÃ­da, para curar algo del daÃ±o que deja cicatriz y se transforma para siempre. La vulnerabilidad que se abre en una trama de confianza, en espacios de sororidad, afecto, cuidado y cariÃ±o; vulnerabilidad que se comparte y potencia la fuerza interna a travÃ©s de una salida colectiva. 

Para JasmÃ­n era necesario hacer la denuncia a su agresor y llegar a las mÃ¡ximas instancias de la justicia. Ese camino era reparador de su herida y tambiÃ©n se fue resignificando.

El documental pone luz tambiÃ©n en los cuidados de las madres. Si bien ella tomÃ³ los recaudos de distanciarse cuando fue pertinente y pudo, tambiÃ©n llegÃ³ al punto de mirar a Marcosa como una madre que hizo lo pudo, con las herramientas que pudo. La propia madre testimonia tambiÃ©n haber vivido situaciones de violencia y arroja el dolor de madre de haber perdido un hijo por las agresiones que cometiÃ³ contra JasmÃ­n. 

Lejos de hacer foco en el punitivismo, el documental ilumina la ternura presente en JasmÃ­n como hija, amiga, compaÃ±era, luchadora, denunciante, sobreviviente, estudiante y activista, abriendo generosamente su vida al mundo, hablando en primera persona de lo que viviÃ³ e inspirando a muchas otras a sacar la voz.

En una Ã©poca de repliegue del movimiento feminista, "JasmÃ­n" recupera una historia potente que nos invita a reencontrar motivos para fortalecer los activismos y las militancias por una sociedad libre de violencia machista.

Foto: Alelí

Chicas que denuncian la verdad

Recordamos la entrevista que realizamos a dos mujeres que un dÃ­a rompieron el silencio y se animaron a denunciar a Cristian Aldana. El martes prÃ³ximo el ex cantante de El Otro Yo tendrÃ¡ la posibilidad de declarar por Ãºltima vez, antes de que la justicia de inicio a la etapa de alegatos que serÃ¡ la Ãºltima del juicio oral.

Foto: Vicky Cuomo

"Cuando los abusadores tienen dinero pueden perseguir a las personas que daÃ±aron"

Empezaron con 10 testimonios en un blog pero cada una que hablÃ³ le dio fuerza y confianza a la siguiente para contar su historia. Ya habÃ­a 45 denuncias a integrantes de Onda Vaga por abuso cuando las intimaron a cerrar el sitio web.

La sororidad matÃ³ al macho

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Nos animamos cada vez mÃ¡s a denunciar abusos, violaciones y violencias machistas. Â¿QuÃ© papel juega la sororidad en esa victoria?