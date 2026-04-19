La red feminista que ayuda a sacar la voz

El viernes 6 de marzo, dÃ­a del estreno en el cine Gaumont, el documental “JasmÃ­n” llenÃ³ la sala que tenÃ­a entradas agotadas desde varios dÃ­as antes. En la previa, en la vereda del cine, se respiraba un clima de movimiento y euforia. Carteles alusivos a la temÃ¡tica del abuso sexual en la infancia interviniendo la entrada con paÃ±uelos rojos: “Yo sÃ­ te creo”, “AcompaÃ±ar es polÃ­tico”, “La salida es colectiva”, “Nombremos lo que duele para transformarlo”.

TambiÃ©n cantos como “olÃ© olÃ© olÃ© olÃ¡ / con las niÃ±eces / no jodan mÃ¡s / a los abusos no volvemos nunca mÃ¡s”, ademÃ¡s de abrazos, reencuentros y mucho entusiasmo. Ya en la sala, JasmÃ­n, la protagonista, agradeciÃ³ al pÃºblico y le mandÃ³ un especial abrazo a su mamÃ¡ Marcosa.

Gisela GorbalÃ¡n, la directora, realizÃ³ este documental grabando escenas de la vida de JasmÃ­n desde 2018 hasta su cumpleaÃ±os de 21, en 2020. Fue un rodaje autogestionado, a partir de acompaÃ±ar su mundo, el mundo de la militancia, de los hogares, de los barrios. Marcosa, originaria de PerÃº, trabajaba en Argentina cuando JasmÃ­n, siendo niÃ±a, fue vÃ­ctima de abusos intrafamiliares en Lima.

JasmÃ­n quedaba a cuidado de Vilma, su hermana mayor. Cuando Vilma y Jeni (otra hermana) salÃ­an de la casa, quedaba con sus hermanos NicolÃ¡s y Jorge. En ese contexto sucedieron los abusos. No le pasaba nada cuando iba y venÃ­a a la casa, sino dentro de ella, cuando se quedaba con sus hermanos varones.

Esto lo explica la estadÃ­stica: el 80% de los abusos sexuales en la infancia son intrafamiliares, lo que hace que sea comÃºn guardar silencio, en muchos casos por temor a disolver una familia. SegÃºn datos de la OrganizaciÃ³n Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco niÃ±as ha sufrido este flagelo.

En 2012, con 12 aÃ±os, JasmÃ­n llega a la Argentina, a vivir al barrio Rodrigo Bueno con su papÃ¡, su mamÃ¡ y sus hermanas. De Lima a Buenos Aires, con la incÃ³gnita de cÃ³mo iba a ser el lugar. Se encontrÃ³ con un paisaje de rÃ­o y escombros, ceviche y arroz chaufa que cocinaban sus otros paisanos. Una villa en el borde de una de las metrÃ³polis mÃ¡s modernas de latinoamÃ©rica.

AllÃ­ transcurrÃ­a su vida jugando con sus amistades del barrio, yendo a la escuela, conociendo nuevos lugares, hasta que un dÃ­a se acercÃ³ a un espacio comunitario y, luego de un tiempo, decidiÃ³ contar las violencias que habÃ­a vivido. La abrazaron, ella llorÃ³. LlorÃ³ mucho tiempo. Se quedaron en silencio, la sostuvieron, todo lo que ella precisara.

SacÃ³ la voz y cambiÃ³ su destino.