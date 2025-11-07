En medio de la turbulencia, la periodista Michelle de Melo nos envió su análisis: “Ya es considerado el operativo más sanguinario de la historia de Brasil”, dice. Siendo viernes 31 de octubre del corriente año, Michelle constató unos 121 muertos, 113 detenidos y al menos 118 armas incautadas. “Tanto la Defensoría Pública de Río, como los mismos vecinos de ambas comunidades que fueron blanco de este operativo, afirman que la cifra puede ser aún mayor”. Los cuerpos todavía hoy siguen apareciendo en zonas aledañas. “Los mismos pobladores se están encargando de recoger los cadáveres, no hay operativos de seguridad para buscar a las víctimas. El discurso que defiende el Secretario de Seguridad Pública y de la Policía Civil es de que los pobladores están articulados al crimen organizado para modificar las escenas del operativo”.

La Fiscalía del Estado de Río anunció que realizará pericias independientes y envió técnicos al Instituto Médico Legal para garantizar identificación, examen de lesiones y verificación de las circunstancias de las muertes, ante denuncias de ejecuciones extrajudiciales y contradicciones entre versiones oficiales y testimonios vecinales. Las indagaciones siguen en curso y las cifras finales, y los informes técnicos, están pendientes de los resultados de esos exámenes. El caos es total, aunque desde Argentina los medios conservadores siguen diciendo que hay calma, que ya se han olvidado de esta tragedia.

“Además, las instituciones locales sugieren que fueron los mismos pobladores quienes han ejecutado determinadas acciones de tortura. Muchos cuerpos fueron encontrados decapitados o con miembros cortados, con cuchilladas en la espalda y tiros en el rostro. Lo que demuestra que se habían rendido cuando llegó la Policía”, indicó Michelle.

Las balas, los gritos, los llantos y la sangre fueron derramadas aproximadamente durante 17 horas. Este cruce de fuego entre el Gobierno de Río y el Comando Vermelho nos deja reflexiones en torno a las consecuencias de este tipo de acciones: "La extrema derecha sigue apostando a una guerra contra la guerra que tiene como eje central el enfrentamiento directo, armado, con el crimen organizado. Es algo que hace décadas se ha demostrado que no es eficaz para combatir su estructura. Se debería, por lo que se aprendió, utilizar mucho más actividades de inteligencia que puedan cazar cuál es el verdadero camino del dinero y desarticular sus vías para el lavado de dinero como para la compra de armamento".