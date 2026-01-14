El circo de todos los años: culpar de los incendios a una comunidad mapuche

“Estoy en el ojo de la tormenta, pero tranquila porque no tengo nada que ver”, nos dice Rocío Brizuela después de entrar en confianza. Rocío no quería volver a dar entrevistas. Ayer habló por televisión y muchos medios de comunicación recortaron y editaron sus palabras para perjudicarla, para distorsionar la realidad, para hacer lo que hacen siempre con las comunidades mapuche.

Estamos en la comunidad Pulgar Huentuquidel, en Puerto Patriada, provincia del Chubut, y Rocío está en el ojo de la tormenta porque el Fiscal Jefe de la Fiscalía de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, y el Comisario General, Andrés García, montaron este lunes una conferencia de prensa para acusar a Rocío y a su comunidad de iniciar los incendios que azotan a toda la Comarca Andina y de los que habla todo el país.

Les allanaron las casas y les secuestraron los celulares. ¿En qué se basa la acusación? En que vieron a Rocío y a su familia sacar en su camioneta las pertenencias a horas de iniciarse el incendio. Parece que al Fiscal y al Comisario les parecía lógico que dejaran quemarse todas sus pertenencias.

No vamos a hacer tan irresponsables como Díaz Mayer y García. No vamos a distorsionar sus palabras. “Se observó bajar desde Puerto Patriada a dos camionetas cargadas de elementos personales, tipo una mudanza, incluso varios elementos en cajas. Esto nos llamó la atención porque todos sabemos que la mayoría de los vecinos, debido a la virulencia con la que se inició el incendio, no alcanzaron a sacar siquiera su documentación personal en la gran mayoría de los casos. Esto llamó la atención de los investigadores, repito, porque parecía una mudanza, eran dos camionetas cargadas con elementos personales de una vivienda, prácticamente todos los elementos que podemos encontrar dentro de una vivienda”, explicó la investigación el Comisario General.

Para completar la acusación, García aseguró que se presentaron dos testigos de identidad reservada a “informar” que esas camionetas pertenecen a la comunidad Pulgar Huentuquidel, ubicada camino a Puerto Patriada, a “escasos metros del lugar donde el perito detectó que se dio inicio al incendio”.

Unas camionetas en las tierras que habitan no es una prueba para un allanamiento ni para una denuncia. Lo hicieron igual. “Gracias a Dios, en el momento del incendio yo estaba trabajando. En mi trabajo hay cámaras, así que estamos haciendo todo lo posible para que entreguen las grabaciones. También estamos buscando si hay otros vecinos en la zona del lago que tengan cámaras y puedan aportar los videos”.