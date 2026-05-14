¡Irlanda, allá vamos!

Querido diario:

Después de un tiempo en el que estuve intensamente abocado a la desregulación de las cadenas estatales y a la liberación de las fuerzas del mercado, vengo a traerte algunas novedades en materia del objetivo principal de llegar a ser como Irlanda. Vos sabés mejor que nadie, querido diario, porque ya te lo comenté alguna vez, que me hubiera gustado quedarme en las sombras como asesor, al igual que el preferido del presidente, así detrás del cortinado, fumando con cara de malo y tejiendo los hilos de la realidad sin riesgos.

Pero a veces, solo a veces, es preciso meterse en el barro y embadurnarse hasta el tuétano para que no se pase el tren de ordenar, de una buena vez, los gastos oficiales en favor de nuestros patrones. Y en eso estamos. No es “uh qué bruto, cómo estamos acelerando”, pero habiendo transcurrido ya más de dos años podemos decir con seguridad que vamos por el camino correcto; “paso a paso”, diría el gran “Coco” Basile ¿o era “Mostaza” Merlo?, en fin.

No voy a negarte, querido diario, que desde hace más de un año tenemos un ruido de fondo por la aparente contradicción entre “la moral como política de Estado” y los diversos escandaletes de distintos funcionarios –a mí mismo casi me agarran en offside por lo de los cursos de inglés de mi esposa a la Cancillería–. Pero no tenemos que alterarnos ni ponernos mal porque en Irlanda es cosa de todos los días que un presidente promueva una estafa multimillonaria a través de una moneda virtual y después grabe una entrevista pautada con un periodista obsecuente para decir que solo la había difundido.

Del mismo modo, no hay ningún ilícito si un secretario de Presidencia recauda coimas a través de sobreprecios en medicamentos vía la Agencia Nacional de Discapacidad de Irlanda y a la vez se justifican los recortes presupuestarios de esa misma área con la radiografía de un hueso de perro; en Irlanda son cosas que pasan todos los días, querido diario.

Al igual que no hay ningún delito en Irlanda si un diputado tiene vínculos con el lavado de dinero de narcotraficantes o si funcionarios de segunda línea acceden a créditos hipotecarios del Banco de la Nación Irlandesa con tasas preferenciales aunque no reúnan los requisitos. Así como que no hay inconveniente alguno si un deslomado vocero presidencial no tiene forma de explicar los gastos exorbitantes por fuera de sus ingresos y se escuda en supuestas hipotecas no bancarias realizadas por jubiladas que no lo conocen o por integrantes de la Policía Federal Irlandesa, además de comprar y remodelar en efectivo una casa en un country con pileta y cascada incluida, hacer viajes al exterior en aviones privados o pagar excursiones a España en primera clase con el grupo de mamis del colegio. Como dice el meme: “Irlanda, no lo entenderías”.