Ana Tapia: "Envejecer es seguir luchando”

“No hay un día que no milite. De lunes a lunes. Es lo que más me gusta hacer”, dice Ana.

Ella se define como una jubilada militante. No cualquiera: una jubilada “insurgente”.

“Cuando vi la palabra ‘’insurgente’, me atrapó. No me fui más de ahí”, recuerda sobre su llegada a la organización “Jubilados Insurgentes” hace tres años y medio. Desde entonces, cada miércoles viaja desde la localidad bonaerense de Bella Vista hasta el centro porteño para exigir lo que considera básico: una vejez digna. “Envejecer con derechos es seguir luchando. No nos van a avasallar así nomás”, insiste.

De la calle a la calle

Su vida es una secuencia de trabajos y luchas. De joven fue empleada doméstica, trabajó en tareas de limpieza y cuidados en casas de familia los fines de semana, manejó un remis y durante años se dedicó a transportar personas con discapacidad. “Ese fue mi lugar, donde me sentía útil. Fue la época más hermosa de mi vida”, recuerda con ternura. Todavía mantiene contacto con muchos de los chicos y familias de aquel tiempo.

Pero la jubilación mínima que cobra no le alcanza. Para complementar sus ingresos, limpia casas una vez por semana y maneja un remís. “Yo trabajé más de 30 años, por lo que tenía aportes jubilatorios de sobra. ¿Cómo puede ser que hoy tenga que seguir trabajando para sobrevivir?”, cuestiona. Su frase se parece a la de miles de jubilados, que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, quedando por debajo de la línea de la pobreza. Las personas mayores enfrentan serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas, frente a los aumentos de los medicamentos y de los servicios por la reducción de los subsidios.

En la Plaza, contra el silencio

El lugar donde Ana siente que su voz se potencia es la calle. Cada miércoles, se suma a los jubilados que protestan en Plaza del Congreso. Allí estuvo también el 12 de marzo de 2025, cuando el violento accionar policial alcanzó niveles comparables a la represión de 2001.

“Yo me iba para mi casa cuando vi cómo le pegaban entre 17 policías a un pibe en el piso. Instintivamente, grité: ‘¡Déjenlo!’. Y ahí me agarraron. Sentí que me tiraban y después, los balazos de goma en las piernas”. Cuando la entrevistamos, Ana todavía tenía marcas de balas de goma en su cuerpo. Ese día, entre gases y palazos, la ayudó el padre Francisco “Paco” Olveira. “A mí me balearon, pero los periodistas y fotógrafos también se juegan la vida al lado nuestro”, dice con gratitud.