Alerta sindical: más de 25 gremios coordinan respuesta frente al plan laboral oficial

Alerta sindical: más de 25 gremios coordinan respuesta frente al plan laboral oficialpor Revista Cítrica
22 de enero de 2026
Dirigentes de múltiples actividades se reunieron para coordinar acciones legales, parlamentarias y políticas ante un proyecto oficial que genera rechazo transversal.
En una convocatoria con amplia asistencia, representantes de más de 25 gremios de distintas ramas productivas y de servicios se encontraron en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El objetivo central giró en torno a unificar criterios y coordinar acciones frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional.
El encuentro se realizó durante la tarde del miércoles 21 y reunió a dirigentes sindicales con presencia territorial y sectorial diversa. La agenda incluyó intercambio de diagnósticos y definición de prioridades inmediatas.
Estrategia en tres frentes
Durante la reunión, los participantes expresaron respaldo total a las gestiones de los co-secretarios generales de la CGT. Además, remarcaron la necesidad de articular una respuesta simultánea en tres planos:
-
Jurídico
-
Legislativo
-
Diálogo político
Los gremios coincidieron en que la coordinación resulta clave para enfrentar el avance sobre los derechos laborales.
Críticas a la reforma laboral
Los sindicatos presentes cuestionaron las medidas que impulsa la gestión del presidente Javier Milei. En ese marco, definieron el proyecto como un "intento de flexibilización laboral" orientado a facilitar despidos en grandes empresas y a profundizar la destrucción del sistema productivo argentino.
En palabras de los participantes de la convocatoria, encabezada por Abel Furlán, secretario general de la UOM: "Queremos aportar ideas y unir esfuerzos para que las estrategias nos encuentren de pie y en lucha, con unidad y propuestas concretas".
Advertencias a los mandatarios provinciales
Uno de los momentos de mayor tensión del encuentro se vinculó con el rol de los gobernadores en las negociaciones con el Poder Ejecutivo. Los sindicatos plantearon una advertencia directa: "Los gobernadores no pueden negociar exclusivamente en base a sus intereses locales, llevándose puestos los derechos de todos los trabajadores".
En ese sentido, exigieron participación central de las organizaciones sindicales en cualquier mesa de discusión con el Gobierno Nacional.
Sectores presentes y próximos pasos
La reunión contó con referentes de múltiples actividades, entre ellas:
-
Industria
-
Transporte
-
Servicios
-
Fluvial y aeronáutica
-
Ferroviarios
-
Aceiteros
-
Viales y mineros
-
Remiseros y molineros
-
Personal superior de energía
-
Gráficos
-
Industria del hielo
-
Pilotos y capitanes de ultramar
Como parte del plan de acción, se confirmó una nueva convocatoria para el próximo miércoles 28 a las 16:00, nuevamente en la sede de la UOM, donde se definirán las líneas de acción.
