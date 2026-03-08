Documentar el fuego, abrazar la Patagonia

Danila, como asistente de dirección, productora y brigadista de “Las Fuegas, brigadistas organizadxs” en Córdoba, invitó a un ejercicio en tiempos tan adversos en Argentina: “Necesitamos salir de las pantallas pequeñas, entrar en la pantalla gigante y dejarnos atravesar por lo que le está pasando a la gente y a nuestros territorios”. El objetivo último, claro, es que “cada tierra deje de arder, que el extractivismo en algún momento se detenga, pero es un momento muy complejo a nivel nacional y a nivel global. Para eso, sin dudas, habrá que seguir haciendo trinchera”.

El proyecto fue encabezado mujeres y disidencias, está enmarcarlo en el 8M y es una actitud política frente a un Milei, y su séquito fascistoide, que profundiza su agenda anti feminista, anti medio ambiente y rotundamente vaciadora de todo tipo de políticas públicas proteccionistas. Básicamente, como se sabe y lo vemos con el intento de modificar la Ley de Glaciares, frente al entreguismo la batalla cultural es una postura de defensa y una forma de ataque a los discursos que reproduce la derecha. ¡Hay que ir a ver cine nacional!

Todo fuego, cada película, todo abrazo es político

La película pone en primer plano el impacto del fuego en las personas que lo viven de cerca, pero también en el ambiente y en el bosque, que no deja de ser parte de sus hogares. Mei y Danila le responden a Cítrica algunos detalles que hay detrás del enorme esfuerzo, autogestivo, hasta este estreno en la pantalla grande.

-¿Qué se va a encontrar el espectador al verla?

-Mei: La película logra construir un retrato íntimo y, por momentos, muy crudo de lo que significan las pérdidas provocadas por los incendios en la Patagonia. Muchas veces no se dimensiona todo lo que se pierde, especialmente en el plano emocional. Aparecen el sentido de pertenencia, la identidad, el vínculo con el territorio y la pregunta de cómo seguir adelante cuando se pierde todo. Siento que es una película necesaria en un contexto de tanta desconexión con lxs otrxs y con nuestro territorio: hoy más que nunca necesitamos defender nuestras tierras, nuestro cine y nuestras historias.

-Danila: Es una pieza atemporal, más allá de que ahora también venimos de incendios que devastaron a nuestra Patagonia. La problemática de los incendios está siempre presente, en distintas épocas y regiones del país. Lo ideal sería que se junten todas las voluntades institucionales y comunitarias para poder dejar a les niñes un mundo habitable. Lo que vemos a diario en el sur argentino, o en Córdoba, es que la gente se organiza en brigadas comunitarias para ir a cuidar el monte/bosque nativo que queda, para cuidar sus casas que las hicieron con lo que tuvieron a su alcance.

-¿Qué pueden contar del trabajo que hay detrás?

-Danila: En diferentes estadios el rol de cada una fue cambiando, excepto el de Mei, fuimos moviéndonos para donde la peli lo requería. Cuando empezamos no sabíamos lo que iba a pasar, fue un baldazo de agua fría y una tristeza enorme, pero nos unimos con la productora Musgo cine, 35 Filmms y Boggema. Realmente sentimos que el estreno llega en un momento muy necesario donde comunicar desde la sensibilidad y el arte de por sí ya es revolucionario. Tenemos una alegría gigante de poder presentarla en Buenos Aires gracias a una red grande de personas que pusieron su granito de arena para que esto pase. ¡Cine nacional de pura cepa!

-Es una pena que solamente esté el 10 de marzo en el Gaumont. ¿Cómo siguen las proyecciones?

-Mei: Si, la proyección en el Gaumont es una función única, en el marco del 8M, dentro de un ciclo de realizadoras mujeres. Para nosotras es muy significativo y creemos fundamental que se siga apoyando y visibilizando las historias contadas por nosotrxs. Luego, la película se proyectará en Espacios INCAA de todo el país, y la idea es seguir difundiendo por todo el territorio argentino y, si es posible, también a nivel internacional. Vamos a estar compartiendo las próximas fechas y lugares a través de nuestras redes de @abrazandolapatagonia.