Un fusilamiento policial “en cumplimiento del deber”

La orden la dio la fiscal (ausente)

.

El jueves 30 tuvieron la oportunidad de declarar los imputados. Dos de ellos lo hicieron: el ex comisario de El Hoyo, Omar Eduardo Martínez, y el ex jefe del GEOP, Cristian Alejandro Soto.

Ambos declararon en la audiencia algo que hasta el momento no se sabía: que hubo una orden superior, supuestamente de la fiscal Débora Barrionuevo, de ejecutar el operativo “antes de las 11, antes de que llegara la familia”. Esa estrategia deslindó la responsabilidad hacia la funcionaria judicial, algo que no pudo probarse.

El abogado querellante Pérez Galimberti pidió que la fiscal fuera citada a declarar, pero el juez Alejandro Rosales no lo aprobó, ya que Barrionuevo no había sido incluida como testigo en las etapas establecidas.

Luis Américo Moggiano, autor del disparo mortal, optó por el silencio.

Últimas palabras

.

El viernes 31 se escucharon los alegatos finales y también las palabras finales de los imputados y de la familia de Tino. Luego de haber escuchado todos los testimonios y alegatos, esta vez Moggiano habló:

–Yo lamento el final que todo esto estuvo, pero ese día yo sentí que me iba a morir. Como dice mi jefe, yo tengo familia, tengo hijos, tengo mi señora, y yo quiero volver a mi casa. Yo lamento el final que tuvo esto. Le pido, le doy mis condolencias a la familia, es algo que yo voy a llevar toda la vida. Jamás hubiera querido que pase todo esto, pero ese día esa persona me iba a matar. Y yo quería volver a mi casa. Gracias.

A su turno, Martín, uno de los hijos, remarcó que ese día no intentaron hablar por teléfono con su padre y que le negaron a la familia poder participar e intervenir cuando estaba tranquilo: “¿Por qué? Porque tenían que actuar antes de las once, porque iba a llegar la familia a sacarle las armas”.

El otro hijo varón, Donato, dijo: “Queremos que realmente se reflexione sobre la vida, sobre la salud mental. Mi papá no merecía esto. Fue mi papá, pero podría haber sido el papá de cualquiera de nosotros. Y sí, nos costó mucho llegar. Nosotros queríamos ver qué había pasado, realmente queríamos saber qué había pasado. Y bueno, todos pudimos ver la agresión que sufrimos ayer por parte de Martínez y, sobre todo, Soto, diciendo que nosotros tenemos la culpa. Eso no tiene nada que ver, nos acusó, nos provocó porque era para pararse y agarrarse a las piñas; y, sin embargo, tuvimos el temple para estar tranquilos. Y, bueno, esta gente con armas (...) Tenemos que cambiar, la Fuerza tiene que cambiar, tiene que tomar otras medidas, pues somos gente. Hay que respetar, hay que hacer las cosas no arrebatados, a conciencia. (...) A cualquiera nos puede pasar que nos descompensemos. Hace 4 años le tocó a mi papá, mañana les puede tocar a ustedes, a cualquiera de los que estamos acá”.

Caso juzgado

.

Después de varias horas de deliberación, el jurado popular dio su veredicto: los tres policías fueron encontrados “no culpables”. Los policías se abrazaron. Colegas uniformados que seguían el juicio en una sala contigua celebraron como un gol el veredicto. Claudia Costa Basso de descompensó.

Por tratarse de un jurado popular, solo basta determinar la culpabilidad o no culpabilidad frente al delito juzgado, sin ningún argumento. Asimismo, esa decisión soberana tampoco puede apelarse a instancias judiciales superiores.

La familia y las personas allegadas a Alejandro Tino John se llevan la confirmación de que en cuatro años y algunos meses lo que fue construyéndose fue un camino de impunidad.

Los tres policías en el banquillo y la familia policial chubutense se llevan otro aval judicial para causar daños irreparables en nombre de la represión estatal.

La Comarca Andina se lleva el recuerdo imborrable de 2021, el año de los incendios voraces y de la muerte violenta de un vecino fusilado en su propia casa “en cumplimiento del deber” de las fuerzas que deben cuidar a la población.