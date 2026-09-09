Si estabas esperando el momento ideal para cambiar tu celular, actualizar tu notebook o sumar ese smart TV que venÃ­as mirando hace meses, llegÃ³ tu oportunidad. La Tecno Week de Tienda Personal trae descuentos de hasta el 50% y promociones en las categorÃ­as mÃ¡s buscadas del aÃ±o, del 7 al 21 de septiembre, con opciones de financiaciÃ³n que hacen mucho mÃ¡s accesible renovar la tecnologÃ­a de tu casa.

Este tipo de eventos se convirtiÃ³ en una cita obligada para quienes buscan equiparse sin pagar de mÃ¡s. Durante estos dÃ­as especiales, las marcas lanzan sus mejores propuestas del aÃ±o, y Tienda Personal no es la excepciÃ³n: la variedad de productos disponibles abarca desde smartphones de Ãºltima generaciÃ³n hasta electrodomÃ©sticos, pasando por tablets, notebooks y accesorios para el hogar.

Por quÃ© aprovechar este evento para renovar tus dispositivos

La tecnologÃ­a avanza rÃ¡pido, y lo que hace un par de aÃ±os era lo mÃ¡s nuevo hoy puede quedarse corto. Un celular con poca memoria, una notebook lenta o un televisor sin las funciones smart que todos usan terminan generando mÃ¡s frustraciÃ³n que utilidad. Aprovechar una semana de ofertas permite acceder a equipos actualizados sin descalabrar el presupuesto.

AdemÃ¡s, las promociones suelen incluir facilidades de pago que no estÃ¡n disponibles el resto del aÃ±o: hasta 20 cuotas sin interÃ©s con bancos seleccionados, 12 cuotas a contrafactura, envÃ­o gratis o combos que suman accesorios. En Tienda Personal, estas ventajas se potencian

QuÃ© categorÃ­as de productos encontrÃ¡s en la Tecno Week

Celulares para todos los perfiles

Los smartphones son siempre los protagonistas de este tipo de eventos. Desde equipos de gama alta con cÃ¡maras de nivel profesional hasta modelos mÃ¡s accesibles que cumplen perfectamente para el uso diario, la variedad permite que cada persona encuentre lo que necesita. Si buscÃ¡s renovar tu telÃ©fono, este es el momento de comparar opciones y elegir sin apuro.

Podes optar por modelos como: Samsung Galaxy A07, Motorola Moto G06, Nubia Music 2, Xiaomi Redmi 14C, entre muchos otros mÃ¡s.

Audio para disfrutar tu mÃºsica

Llevar tu mÃºsica a todas partes o disfrutar de un sonido envolvente en casa hace una gran diferencia en el dÃ­a a dÃ­a. Los auriculares inalÃ¡mbricos con cancelaciÃ³n de ruido, los parlantes portÃ¡tiles con conexiÃ³n Bluetooth y los sistemas de audio para el hogar son opciones perfectas para acompaÃ±ar tus rutinas de trabajo, entrenamiento o momentos de relax.

En Tienda Personal podÃ©s encontrar opciones de diferentes marcas y prestaciones, adaptadas a distintos usos y presupuestos como los AirPods 2da generaciÃ³n, los Moto Buds o los distintos modelos de auriculares FoxBox.

Smart TVs para transformar tu living

Ver series, pelÃ­culas o partidos en una pantalla grande, con buena definiciÃ³n y acceso directo a todas las plataformas de streaming, cambiÃ³ la forma en que disfrutamos el entretenimiento en casa.

Los smart TVs de Ãºltima generaciÃ³n ofrecen resoluciones 4K, conectividad completa y diseÃ±os cada vez mÃ¡s estilizados. Si tu televisor tiene mÃ¡s de cinco aÃ±os, la diferencia va a ser notoria. Para esta Tecno Week podÃ©s aprovechar las ofertas en proyectores y disfrutar de un autÃ©ntico cine en tu propia casa.

Hogar conectado: cÃ¡maras para tu seguridad

Proteger tu casa y estar al tanto de lo que sucede mientras no estÃ¡s es cada vez mÃ¡s fÃ¡cil gracias a las cÃ¡maras de seguridad inteligentes. Estos dispositivos ofrecen transmisiÃ³n en vivo a travÃ©s de tu smartphone, visiÃ³n nocturna, detecciÃ³n de movimiento y audio bidireccional para monitorear cada rincÃ³n con total tranquilidad.

Quedate con las cÃ¡maras WiFi 360 o las cÃ¡maras WiFi fijas. Ambas opciones son ideales para aprovechar en esta Tecno Week.

CÃ³mo sacarle el mÃ¡ximo provecho a las ofertas

Para no perderte en la cantidad de opciones, lo mejor es llegar con una idea clara de quÃ© necesitÃ¡s. Hacete estas preguntas antes de comprar: ¿para quÃ© voy a usar el producto? ¿QuÃ© caracterÃ­sticas son imprescindibles y cuÃ¡les son solo un plus? ¿CuÃ¡nto estoy dispuesto a gastar? Tener esto en claro te ayuda a filtrar rÃ¡pido y a no caer en la tentaciÃ³n de comprar algo que no vas a aprovechar.

Otro consejo Ãºtil es revisar las formas de pago disponibles. Muchas veces, elegir un medio de pago especÃ­fico puede sumar descuentos adicionales o cuotas sin interÃ©s que hacen la diferencia en el presupuesto mensual. En Tienda Personal, ademÃ¡s, los clientes pueden acceder a beneficios exclusivos que potencian aÃºn mÃ¡s el ahorro.

El momento justo para equiparte sin culpa

Hay quienes postergan la compra de tecnologÃ­a esperando el "momento perfecto", pero lo cierto es que siempre va a haber un modelo mÃ¡s nuevo en el horizonte. Lo importante es encontrar el equilibrio entre lo que necesitÃ¡s hoy y lo que tu bolsillo puede afrontar sin complicaciones. Eventos como la Tecno Week estÃ¡n pensados justamente para eso: para que puedas acceder a productos de calidad sin tener que esperar meses juntando plata o resignando prestaciones.