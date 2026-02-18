Silencio estadístico y aborto ambiental: salud reproductiva en mujeres mapuche en Argentina

Sabemos muy poco sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres mapuche, en términos de datos y etnoepidemiología mapuche. Para dar cuenta de ello haré un recorrido desde un sentipensar el sur desde mi geoglocalización en Los Toldos (Buenos Aires) porque siento y pienso los sures inspirada en el puel (este). Analizaré el impacto negativo de la megaminería sobre la salud reproductiva de las mujeres mapuche y la ausencia de datos epidemiológicos al respecto.

Silencio estadístico

Desde la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria/Legal del Embarazo (IVE/ILE), en el 2019 el Ministerio de Salud de Nación y los siete ministerios provinciales de salud que se yuxtaponen al Puelmapu (territorio mapuche), no han incorporado la variable étnica. Las provincias son Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, sur de San Luis y Buenos Aires debajo del Río Salado. Para dar cuenta de las brechas de acceso y desigualdad a las prácticas de IVE/ILE que las mujeres mapuche tenemos respecto a las mujeres blancas no hay dato, no hay estadística, no hay información epidemiológica. La invisibilización estadística en salud del pueblo mapuche, específicamente en estadísticas vitales como en epidemiología, es una política estatal (nacional y provincial) asentada sobre el racismo institucional desde la transición democrática.

La naturalización del silencio estadístico por parte del feminismo blanco, es un pendiente a trabajar. Las prácticas feministas por sí mismas no dejan de ser racistas cuando se asume la gestión estatal, por lo cual, sería conveniente practicar la desracialización antes de volver a gobernar en pos de políticas de acción afirmativa para las mujeres mapuche.

En términos de derechos, la decisión voluntaria de interrumpir un embarazo por la biomedicina en el sistema público de salud para las mujeres mapuche, está contemplada en la ley. Con su falta de pertinencia cultural y adaptación sociolingüística funciona. Mal pero funciona.

Sin embargo existen abortos provocados (no deseados por las mujeres) por la exposición a megaminería y agrotóxicos en el territorio mapuche. Vivo en la pampa húmeda y conozco el modelo sojero no solo en términos productivos sino del monocultivo de ideas que genera. ¿Cómo se registran, quienes documentan los abortos provocados por el agronegocio y la extracción minera? Por ahora, es un enigma. Sin embargo, los estándares de calidad de información en salud establecidos por la CEPAL[2] (Comisión Económica para América Latina) y la OPS[3] (organización panamericana de la salud) indican que la población indígena[4], también debe y puede ser medida. De ejecutarlos, tendríamos data.

“Tenía 18 semanas de embarazo. El domingo habíamos ido al tío Caliva a un asado… había manso olor a veneno. Ahí nomás se amuchamos pa´ dormir. A la tardecita me agarraron unos achaques así, muy raro… vomitaba y no sabía que pasaba, el asado estaba bien, no estaba yarco. Me llevaron al hospital y me dieron unas gotitas, me mandaron pa´ la casa. Más noche empecé a sangrar y sangrar. Lo perdí”. Este narrar en primera persona de una mujer diaguita kapayan, de 28 años de Jachal en San Juan en 2024 ¿Dónde quedó registrado?