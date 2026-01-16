Rutas que matan: la deuda pendiente con la fauna silvestre en Córdoba

El cuerpo sin vida de un gato montés sobre el asfalto no es una imagen excepcional. Es una escena que se repite a diario en las rutas de Córdoba y de gran parte de la Argentina. No se trata de un accidente fortuito ni de una fatalidad inevitable: es la consecuencia directa de un modelo de infraestructura vial que sigue ignorando la existencia de la fauna silvestre.

Las rutas no atraviesan territorios vacíos. Cruzan montes nativos, sierras, pastizales, humedales y ambientes que funcionan como corredores biológicos. Por allí se desplazan mamíferos, aves, reptiles y anfibios e incluso especies endémicas como el zorro colorado de achala o el flamante monumento natural de Córdoba el Aguará Guazú que necesitan moverse para alimentarse, reproducirse y sobrevivir. Sin embargo, en lugar de integrarse al paisaje, las rutas se han convertido en barreras infranqueables y, muchas veces, en verdaderas trampas mortales.

En la provincia de Córdoba la situación es aún más crítica: queda apenas alrededor del 3% del bosque nativo original. Una fracción ínfima de lo que alguna vez fue uno de los sistemas naturales más ricos y diversos del país. Esa pérdida no es solo vegetal: donde desaparece el monte, también desaparecen los animales. Las poblaciones silvestres hoy son reducidas, fragmentadas y vulnerables. Por eso, cada atropellamiento importa. Cada individuo cuenta. Cada muerte tiene un impacto real en ecosistemas ya profundamente debilitados.

A pesar de este escenario, en Córdoba no existen pasafaunas funcionales que permitan a la fauna silvestre cruzar de manera segura, ni por debajo ni por encima del asfalto. Esta ausencia no es un detalle menor: cada kilómetro de ruta sin planificación ambiental adecuada se traduce en muertes silenciosas, repetidas y naturalizadas. Gatos monteses, zorros, corzuelas, pumas, comadrejas, reptiles y tantas otras especies mueren atropelladas sin estadísticas oficiales, sin registros sistemáticos y sin que el problema ocupe un lugar real en la agenda pública.