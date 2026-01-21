Reconstruir la cultura del bosque andino-patagónico para frenar los incendios

Las culturas que no reconocen que la vida humana y el mundo natural tienen una dimensión sagrada, se canibalizan hasta morir. (Chris Hedges)



Una cultura sólo cambia en tiempos largos, luego de extensos períodos que abarcan varias generaciones. Pero, por encima de todo, una cultura no cambia a través de la negación de la misma, ya que combatirla las más de las veces consigue afirmarla, crea mecanismos de defensa que la consolidan y la vuelven más resistente. Para modificar una cultura es necesario practicar otra cultura, asentada en otros valores, en otras relaciones entre las personas, y ente ellas y el medio en que viven. (R. Zibechi y J. Ralth)

"Hay un increíble ignorancia sobre el valor de los bosques nativos y sobre la abundante, pero frágil biodiversidad que depende de ellos." Esa frase me guió, hace algunos años, en un breve ensayo referido a la ausencia de lo que llamé "cultura de montaña andina". Una reflexión relacionada con las sucesivas crisis socioambientales que provocaron la erupciones de los volcanes Hudson, Chaitén, Puyehue y Calbuco, todos ubicados en territorio chileno, pero que provocaron grandes disturbios en nuestro país debido a la prevalencia de los vientos del oeste. Estas catástrofes naturales no fueron algo inédito, sino un fenómeno recurrente desde hace miles de años, por el simple hecho de que hay más de 90 volcanes activos y centenares dormidos, situados cerca de la frontera de ambos países. Los incendios forestales, en cambio, pasaron de una recurrencia promedio de 1 incendio forestal de grandes dimensiones cada 300 o 400 años antes de la colonización de la Patagonia hasta 100 a 150 incendios por año en la actualidad.

La síntesis de aquel ensayo sobre los volcanes era que el problema no es la actividad cíclica natural, sino la falta de prevención de quienes ocuparon valles y laderas al este de la cordillera, edificando pueblos y ciudades en una zona propensa a estos fenómenos, sin tomar en cuenta el riesgo. Esta falta de memoria colectiva se debe, en gran parte, a la expulsión y desarraigo forzado de las culturas originarias de esta biorregión --a ambos lados de la cordillera-- y a la consiguiente pérdida de registro de quienes gradualmente se apropiaron de estos lugares.

Como cuenta la doctora en Ciencias Naturales Patricia Sruoga, en el pasado, cuando el volcán de la región del Maule --centro de Chile-- entraba en actividad, los indígenas que habitaban en Mendoza se mudaban hacia otro lugar y se instalaban en diversas latitudes en búsqueda de recursos naturales apropiados. Eran habitantes que tenían otra percepción de la naturaleza y no desarrollaban esa cosmovisión contemporánea que conduce a creer que el ser humano tiene dominio total sobre lo natural: el dudoso antropocentrismo o como fue rebautizado últimamente, el maldito “Capitaloceno”.

De hecho con sólo haber prestado atención a los mitos y leyendas de la cultura Mapuche y Tehuelche, cualquiera habría podido notar las referencias constantes sobre los temblores del suelo y las erupciones frecuentes de los volcanes, con sus nubes de cenizas que, invariablemente, cruzaban la cordillera y recaían sobre los bosques templados patagónicos. Y profundizando un poco esos relatos, también habríamos podido preguntar si era casual que, de estos ecosistemas, no hubiera vestigio de comunidades arraigadas "viento abajo" de la mayoría de esos volcanes.