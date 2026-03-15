Memoria, Verdad, Justicia y Belleza

Los primeros dueños de la tierra fueron los Colombre pero en un momento del siglo XX se quedaron sin herederos. Entonces apareció la familia Amín y dijo ser la dueña de la tierra.

En 1974 tras gestiones de las familias Chuschas, el gobierno de Tucumán, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, expropia las tierras para devolverlas a la comunidad en reconocimiento de su derecho sobre el territorio. Pero 52 años después aún no ha concretado esa devolución.

El 12 de octubre 2009 Darío Amín asesinó a balazos a Javier Chocobar, comunero de la comunidad Chuschagasta. Y lo filmó. Dicen que ese video fue el puntapie para que Lucrecia Martel filmara Nuestra Tierra. No fue el video sino su olvido. “Fue muy escalofriante para mí. ¿Cómo me había olvidado de la existencia de ese video? Ahí empecé a investigar”. Martel y su equipo investigaron 15 años para hacer memoria.

María Alche, co guionista de Nuestra Tierra reflexiona: “Es una película que trabaja mucho con la memoria. La primer parte del trabajo fue revisar la causa de tierras que afectaba a la comunidad y ahí empiezan a aparecer un montón de documentos que nos hicieron reflexionar sobre la memoria, sobre qué es lo que guarda un archivo y qué es lo que no guarda”.

VERDAD

Nuestra Tierra cuenta la verdad: si algún gobernador desde 1974 hasta 2009 hubiese completado la entrega de las tierras a la comunidad, Javier Chocobar no hubiese sido asesinado.

En el año 2008 la familia Amín comienza la explotación de una cantera de piedra laja (por concesión otorgada por el Estado provincial). En 2009 Amín intenta entrar a la cantera de piedra laja. La comunidad hace guardias para resguardar el territorio. El 12 de octubre de 2009 Darío Amín va de nuevo al territorio acompañado por los ex policías Luis Humberto Gómez y Eduardo José Valdivieso en una camioneta. Los tres llevan armas. Gómez baja de la camioneta. Amín filma la escena desde atrás con una cámara digital.

-Explíquenos quienes son ustedes -exige Gómez a los comuneros de la comunidad que se ponen delante de la camioneta.

Uno de los comuneros explica que son de una comunidad y que defienden sus derechos.

- Hablando nos vamos a entender- propone Gómez.

Pero entenderse con los dueños de la tierra es ceder, es aceptarlos como dueños de la tierra, es negar la memoria. No hay entendimiento posible.

- No quiero problemas con ustedes. Pero si yo voy a denunciar lo que ustedes están haciendo vamos a tener problemas todos – amenaza Gómez con la certeza de que la Justicia estará de su lado.

Aquí Javier Chocobar aparece por primera vez en el plano. Es un punto a lo lejos que viene bajando del cerro.

–¿Qué es lo que estamos haciendo?-, pregunta el comunero Andrés Mamani caminando hacia delante, dónde está el ex policía.

–Maestro, quedate piola –dice Gómez y saca la pistola que lleva en la cintura.

Al costado Delfín Cata, otro comunero le toma una foto a Gómez con su arma. Para Gómez ya no hay diálogo: le dispara a Cata en los pies.

La cámara ya no mostrará personas. Solo piedras. Y una mano empuñando un arma. Sí se oirán sonidos. De disparos. Todos de los que llevaron las armas. Javier Chocobar muere producto de los disparos. Los comuneros Emilio y Andrés Mamaní son heridos de gravedad.

Los siguientes años Amín, Valdivieso, Gómez y sus abogados harán lo mismo que los genocidas: intentar tergiversar la verdad. Porque en esta historia, así como en la dictadura, sí hay una verdad.

La verdad está en el mensaje de texto que mandó Darío Amín a un familiar horas antes del crimen: "Hoy es el operativo, no le digas nada a la mamá, me tiembla todo, pero confío en Luis, y van 4 policías más. No digas nada a nadie. Vos y yo lo sabemos".

La verdad está en el video que grabó Darío Amín. Y que una de las comuneras recuperó de la cámara que el asesino arrojó (o perdió) aquel día. El video preservó la verdad. Y la película de Lucrecia Martel preserva la memoria y la verdad. Y también la Justicia y la Belleza...

JUSTICIA

Cuando Lucrecia Martel se enteró que habría un juicio oral y público por el asesinato de Javier Chocobar decidió filmarlo aún sin saber si lo incluiría en el documental: “Lo que sabíamos es que teníamos que filmarlo porque era un juicio histórico y era necesario para que cuando vengan otras generaciones puedan usar ese material. Es un documento importantísimo. Podemos haber cometido un montón de errores en la película pero generamos un archivo de un sector popular que a la cultura hegemónica no le interesaba. Ese aporte es enorme para la cultura”. Y para la Memoria, la Verdad y la Justicia.

El tribunal integrado por los jueces Wendy Kassar, Gustavo Romagnoli y Emilio Páez de la Torre condenó a Darío Amín a 22 años de prisión, a Gómez a 18 años, y a Valdivieso a 10 años. Dos años después los asesinos apelaron la sentencia y quedaron libres. Amín murió libre en 2021. Recién el 23 de octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia y los condenados volvieron a prisión.

¿Eso es Justicia? ¿Alcanza esa Justicia para tantas décadas de injusticia?¿Hay Justicia cuando para llegar a la Justicia hay que pasar por tanta revictimización?