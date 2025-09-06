La marcha invisible: justicia, infancias y el control mediático en Neuquén

Neuquén, tierra de lucha y de memoria, está hoy atravesada por esa tensión. Una sociedad que sale a la calle para exigir justicia por sus niños se encuentra con que no hay registro público de su grito. Como si no hubiera pasado nada. Como si el viento se llevara todo.

Pero lo que ocurrió en esa tarde fría no se borra tan fácilmente. Hubo más de 200 personas que eligieron no callar. Hubo una bandera que nombró lo innombrable. Hubo una comunidad que, pese al silencio de los medios, sabe que la verdad circula en las calles, en las redes sociales, en la voz de quienes no están dispuestos a aceptar que la impunidad se normalice.

La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿hasta cuándo los medios de Neuquén van a permanecer callados? ¿Hasta cuándo van a elegir el lado del poder en lugar del lado de la gente?

Sin libertad de prensa no hay posibilidad de democracia real. Lo que se vivió en la marcha por el menor M no es solo un episodio local: es un espejo que refleja el riesgo que se corre cuando la concentración mediática y el poder político se funden en una misma figura.

El viento de Neuquén seguirá soplando fuerte, pero lo que no puede seguir soplando es el silencio. Porque una democracia sin voces, sin prensa libre y sin verdad, no es democracia.