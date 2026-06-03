La historia de Indio: el arte de tejer y resistir con una sola mano

De corajudo se quedó. Resistió las presiones y, con el tiempo, la cuadra se fue transformando. Llegaron artesanos viajeros, se armó una feria espontánea y, con ella, también las dinámicas complejas, el consumo y las rispideces de la calle de las que Indio prefirió tomar distancia, manteniéndose en su eje, concentrado en su paño.

La templanza y la resistencia del metro cuadrado

Fumando su pipa con tabaco especial -el único que usa para meditar y concentrar las palabras-, Indio se define como un libro abierto. En sus venas corre sangre diaguita; nació en Buenos Aires pero se crió en Tucumán. “Mi rol es ser chasqui, soy un caminante. Y lo hago cuando el gran espíritu habla”, dice con mística.

Hace poco, un video de Indio se viralizó en las redes sociales cuando personal de Espacios Públicos intentó desalojarlo. En ese momento el hecho despertó una ola de indignación y defensa colectiva. A Indio lo intentaron sacar de su puesto y gracias al apoyo de personas que se acercaron a defenderlo, ese día pudo quedarse. “La calle te enseña, te educa. Encontrás gente soberbia que te patea, y gente que te ama y te dice '¡fuerza, seguí adelante!'. Muchos se asombran de que teja con una sola mano. Dicen que ojalá la gente tuviera mi capacidad, que hay muchos 'discapacitados de la mente'. Pero mi intención no es juzgar. Yo no compro el título de discapacitado; mucha gente se aferró a esa etiqueta y no al ser humano, a la dignidad que necesitás para tener el derecho a trabajar. Más allá de mi estado físico, me siento útil y soy un ejemplo de vida, con mis locuras y mis errores”.

Indio habita el espacio público desde la quietud del observador. Sabe esquivar los disturbios y leer los movimientos de la peatonal sin mirar atrás. Su cuerpo ha resistido los inviernos y las distintas oleadas de represión del gobierno porteño, incluyendo las épocas más duras del macrismo en la Ciudad. En más de una ocasión, el poder económico intentó comprar su ausencia: “En el London City me llegaron a ofrecer una valija llena de plata para que me fuera de acá, para limpiar la cuadra. Pero la dignidad es lo mejor que puedo tener. ¿Para qué quiero esa plata? Yo no la necesito; me alcanza para vivir, comprar mis cosas y coquear”.

Al profundizar en los conflictos diarios, Indio prefiere matizar el término "persecución", invitando a comprender primero cómo se llega a la calle y bajo qué condiciones. Desde su óptica, el verdadero motor de esa presión constante es el propio entramado socioeconómico: la obligación ineludible de salir a trabajar día a día para garantizar el sustento más básico. "Ya el mismo sistema es una persecución, porque tenés que salir a la calle a laburar. Si no laburás, no comés", reflexiona, señalando que, a diferencia de épocas anteriores donde el dinero fluía con más creces, hoy la urgencia económica vuelve la situación mucho más asfixiante.

Para el artesano, existe una línea clara entre el desgaste del control cotidiano y el choque directo en la calle. "Represión es diferente a persecución", aclara, remitiendo a experiencias previas de desalojos violentos que ya ha tenido que atravesar y que configuran su mirada sobre el presente.

Hacia el final de la charla, mientras el movimiento de la calle continúa y los transeúntes se acercan a consultar el precio de un Ónix Cielo Terra, Indio reflexiona sobre el impacto de la visibilización de su caso. A pesar de las discrepancias sobre cómo se usó su imagen, rescata el valor positivo del video para conmover a aquellos sectores de la sociedad que aún conservan empatía frente a un contexto de exclusión que ve generalizado en el país, afectando desde los habitantes de los barrios populares hasta quienes duermen en las calles.

También recuerda los minerales que le regaló a Norita Cortiñas cuando pasaba por Avenida de Mayo: “El que más le gustaba era el amatista, verla pasar ya era como parte de la familia, siempre venía a saludarme. Lo más lindo era su sonrisa y su humildad, una mujer muy noble y muy amada.”

Para él, la permanencia diaria en su metro cuadrado de vereda requiere un esfuerzo que va más allá de lo físico; exige una disciplina mental rigurosa frente a la incertidumbre y la provocación: "Hoy tengo que mantener este temple, esta quietud mental. No quiero volver a actuar como en el 2001. Me conozco, no soy un santo. Yo no tengo miedo de prenderme fuego, si me quieren sacar de acá".

Con esa quietud tensa, ordena los minerales más grandes en la mesa, resistiendo el peso de las normativas urbanas con la única certeza de que mañana tendrá que volver a salir a la calle para asegurar el plato de comida.