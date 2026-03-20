En los pasillos de la villa se recuerda

Los inicios de la primera Junta Vecinal de la Villa 21-24 de Barracas tienen antecedentes desde 1975. Era una época de sucesivas organizaciones populares, asambleas, reuniones en torno a agrupaciones de izquierda como también peronistas. Además, los curas tercermundistas tenían un rol más allá de lo espiritual en los barrios precarios de la Ciudad de Buenos Aires. El sesgo político-territorial se extendía hace varios años en una coyuntura argentina muy complicada que tuvo su mayor etapa de oscuridad tras la llegada de la última dictadura militar, con el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Meses previos, la Junta ya estaba militando con sus actividades en el barrio sin saber que, para el 29 de abril de ese mismo año, sus responsables serían secuestrados, asesinados y/o desaparecidos.

En esa búsqueda estaban las vecinas María Ester Peralta, Oscar Zalazar, Teodoro Urunaga y Ricardo Gamarra Ortíz. Sus destinos se cruzaron en tiempos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas pero sus intenciones, lejos del famoso “algo habrán hecho”, no iban más allá de dignificar el barrio donde crecían sus hijos. Hoy mismo, en los pasillos por donde caminaron, todavía muchas de sus luchas son derechos básicos pendientes en esta que es la villa más extensa del país.

“Martita”, como le decía su padre a Marta Urunaga, tenía cinco años cuando en la madrugada del 29 de abril un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió a golpes en su casa de la villa. Engañaron a la familia diciendo “¡soy Ricardo!” para que abrieran la puerta y, ya adentro, pusieron contra la pared a su mamá, a su papá Teodoro Urunaga (presidente paraguayo de la Junta) y a dos tíos adolescentes. Mientras ella miraba sin entender, su hermanito bebé lloraba en otra habitación. A sus 54 años todavía recuerda una escena que no pudo borrar: uno de los hombres entró al cuarto y le puso un revólver en la boca al bebé como amenaza. Esa noche se llevaron a su papá y nunca más volvió.

Gladys Zalazar (hermana de Oscar Zalazar y cuñada de María Ester Peralta), por otra parte, milita con Abuelas de Plaza de Mayo buscando todavía a ese bebé que llevaba cinco meses en la panza de María. “Este año estaría cumpliendo 50 años”, dice. “Mi hermano militaba desde los 15 años en Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional (JAEN). Fue impresionante su actividad por la corta edad que tenía, 21 años. Estudió mecánica, era mecanógrafo también, pero en el barrio supe que hacía varias cosas de electricidad y apoyo escolar”.

“Estábamos dispuestas a morir antes que entregar nuestra casa”, nos dice Celia González, una referenta histórica de este barrio, a propósito de los 50 años de la desaparición de toda esa Junta. Porque el hilo conductor de la persecución de los militares contra las villas era el constante desalojo de obreros que buscaban asentarse cerca de sus zonas de trabajo para llevar el pan a sus familias. Mientras tanto, con las casas de lona y de madera, había que tener agua, luz y documentos en orden para laburar como también aprender a leer y escribir o que los niños tuvieran apoyo escolar.