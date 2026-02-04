Jorge Macri, el alcalde de los desalojos exprés

Johanna pasó una semana entera sin dormir. Lo que le interrumpió el descanso fue la Guardia de Auxilio del Gobierno de la Ciudad, que la desalojó junto a otras seis familias que viven en un conventillo ubicado en la calle Melo 580, en el barrio de La Boca. El argumento oficial para el desalojo es el riesgo de derrumbe en una de las paredes de la propiedad. Como consecuencia, quedaron en la calle personas que viven allí desde hace más de 30 años, a quienes no les permiten ingresar a buscar su ropa, sus muebles ni sus electrodomésticos.

El Gobierno de la Ciudad, administrado por Jorge Macri, sostiene que una de las paredes linderas al conventillo podría caerse. Sin embargo, las familias convocaron a un arquitecto particular que revisó el lugar y aseguró que no existe tal peligro de derrumbe.

Este conventillo, como muchos otros del barrio, no tiene dueño registrado, por lo que el inmueble pasaría al dominio del Estado porteño. “Hace 15 años que vivo acá. Hice un montón de mejoras en mi casa, construí una pieza de material para mis hijos, el más chico tiene 13 años. No nos dan una solución temporal ni de ningún tipo. Lo poco que gané siempre lo destiné a mejorar mi hogar y ahora me voy a quedar sin nada”, cuenta Johanna con profunda preocupación.

La historia del lugar está marcada por la tragedia y la resistencia. En 2013, hubo un incendio en el terreno lindero en el que murieron dos hermanitxs, Pitu y Paola; sus padres se encuentran hoy entre los desalojados. “Vengo luchando por esta vivienda desde el año 2000, cuando el jefe de Gobierno era Aníbal Ibarra. Resistimos a ese desalojo y formamos el Frente de Hoteles en Lucha con el acompañamiento de organizaciones sociales. El subsidio habitacional es solamente un parche, no soluciona nada. El plan sistemático de éste y de todos los gobiernos que pasan es sacar a los pobres de la Capital”, denuncia Jorge Herrera, padre de lxs niñxs fallecidxs.