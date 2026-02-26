¿Qué derechos humanos para qué democracia?

Otras formas de la memoria

Vanesa Orieta, hermana de Luciano y referenta de la agenda de los derechos humanos del presente, hizo una invitación a construir una “memoria dinámica”. En sus palabras: “No podemos hacer una memoria que solamente interprete los casos de violación a los derechos humanos como propios de la última dictadura militar, sino que eso nos tiene que servir de ejemplo para hacer un ejercicio de memoria dinámica que nos permita entender que el fantasma genocida sigue orbitando nuestras vidas y que eso repercute hoy en la vida de muchos pibes de los barrios que sufren la tipificación, que sufren la persecución y que terminan perdiendo la vida. Hay que poder hablar de los hechos represivos de la actualidad y también poder hacer este juego con lo que aún seguimos reivindicando y sosteniendo con mucha fuerza, que es recordar a los 30.000 detenidos desaparecidos durante la última dictadura y oponernos rotundamente a esta batalla cultural que intenta llevarnos a un negacionismo, al olvido”.

También habló del pasado reciente: “Hubo dos Argentinas. Una Argentina que hablaba de la primavera de los derechos humanos y otra Argentina que seguía insistiendo en: 'Por favor, ¿nos pueden escuchar? En los barrios no hay tal primavera, la estamos pasando mal'. Y en lugar de sentir que esas puertas se abrían para escuchar las voces de la familia, lo que sentíamos es que nos decían '¿cómo vas a denunciar a este gobierno si es el gobierno que defiende los derechos humanos?'. Listo, nos callamos. Silencio. Bueno, el silencio nunca fue una opción y no lo seguirá siendo con ningún gobierno constitucional. Por más que ese gobierno entregue algunas cuotas de derecho y por más que hacia adentro tengamos que decir 'está bien, esto es una conquista', no queremos que esa conquista sea la bandera de tantos años de política que haga que no podemos pensar en una vida digna para todos y todas. En la vida que se merecen los niños, niñas y adolescentes”.

Mónica Alegre, la madre de Luciano, también dijo lo suyo al micrófono: “La única arma que tenía Luciano era un carro. El único delito que cometió es no querer estudiar y tuvo más de una pelea con su hermana. El otro delito, salir a cartonear. Y el otro delito, que es el más grave para los que están allá, es que un negro de una villa sueñe. Luciano soñaba. Y eso no nos pueden sacar, es lo único que no nos van a sacar. No quería estudiar, pero él quería trabajar dignamente. Soñar con un trabajo piola y conocer. Ésos eran los delitos que según ellos había hecho Luciano”.