Crueldad planificada I: el Pellegrini se planta contra el ajuste de Milei

Las aulas de la emblemática Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini no albergan el dictado tradicional de clases, sino asambleas, debates organizados y ollas populares. El movimiento estudiantil decidió tomar el colegio como una medida de fuerza contundente frente al ahogo presupuestario que sufre la educación pública. La falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la gestión del presidente Javier Milei desató una crisis profunda que afecta tanto los salarios docentes como la infraestructura y la salud mental de los jóvenes.

Un colegio en pie de lucha: la voz de las estudiantes

La toma, lejos de ser un escenario de caos, refleja una gran organización. Clara, presidenta del Centro de Estudiantes, detalla cómo se gestiona el día a día: "Arrancamos el martes pasado a la noche, nos organizamos en comisiones de seguridad, limpieza, cocina y de actividades para planificar todo. Organizamos rondas de seguridad durante la noche y hablamos con familias para que estén en la puerta de la escuela también. Queremos mantener la escuela y la educación pública, y eso es parte de comprometernos a cuidarla".

La representante estudiantil enfatiza que la medida de fuerza es una respuesta directa al accionar del Poder Ejecutivo, al que no duda en calificar de ilegal: "Creo que es un delito, no pueden pasar por encima del Congreso Nacional. Ningún gobierno puede pasar por encima de una ley que favorece a la educación pública y a las universidades".

Por su parte, Victoria, vicepresidenta del Centro de Estudiantes, refuerza esta postura y remarca que la toma fue una decisión colectiva y profundamente democrática: "Estas medidas se llevaron a cabo democráticamente después de tres asambleas con el quórum de toda la escuela. Para nosotros tomar el colegio significa defender la educación, defender algo que, la verdad, nos da lástima tener que hacerlo. No fue la primera opción, fue la última carta que tuvimos que tomar justamente para defender el derecho a la educación".