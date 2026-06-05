Crueldad planificada II: el ajuste en Salud condena a las personas con VIH

Romper la prevención, recortar las metas

Este modelo no solo golpea a quienes ya tenemos un diagnóstico; destruye de manera deliberada el futuro de la prevención combinada en la comunidad. La eliminación lisa y llana del financiamiento para adquirir la Profilaxis Previa a la Exposición (PrEP) y la exclusión de las metas físicas de la Profilaxis Post-Exposición (PEP) representan un retroceso sanitario de décadas. Quitar del horizonte los tratamientos capaces de evitar más del 90% de las nuevas infecciones es una muestra de crueldad ideológica que vulnera especialmente a los sectores populares y a las diversidades/disidencias.

Este ensañamiento sanitario se complementa con el desmantelamiento explícito de la Educación Sexual Integral (ESI) y de las consejerías comunitarias. Al destruir los espacios donde se democratiza la información y el cuidado, el gobierno no está ahorrando: está sembrando las bases para una crisis epidemiológica que ya se empieza a ver. Clausurar la educación sexual es oscurantismo puesto al servicio del mercado de la enfermedad.

El vaciamiento técnico y el ajuste presupuestario aplicados por el Ministerio de Salud de la Nación han golpeado de forma directa la política sanitaria federal. Al reducir formalmente la meta de cobertura del programa de VIH a 71.500 personas, el Gobierno dejó deliberadamente sin financiamiento centralizado a casi 8.000 de los 79.170 pacientes que dependían del Estado para recibir su tratamiento.

Este recorte de beneficiarios se complementó con el despido del 40% del personal experimentado de la Direccion Nacional de VIH y un recorte de 1.162 millones de pesos a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán, una medida que ralentiza los análisis de carga viral, los testeos rápidos y los estudios de resistencia a los medicamentos. Al destruir la infraestructura de los laboratorios públicos, la gestión actual no solo atenta contra la soberanía científica del país, sino que consolida un proyecto político y económico que subordina la salud de la población a las lógicas del mercado internacional.

La respuesta está en la calle

La falta de reactivos, la burocratización extrema de las recetas, el fraccionamiento de pastillas (obligándonos a peregrinar cada semana al hospital por un blíster) y las demoras en las entregas no son fallas del sistema: son el resultado directo de este esquema de ajuste. El abandono forzado de los tratamientos es una realidad latente si no se revierte este rumbo de manera inmediata. Hay que decirlo con todas las letras y sin eufemismos: el ajuste al VIH mata. No es una metáfora, es la consecuencia matemática de interrumpir la salud pública y el acceso a la medicación.

Por eso, la respuesta no va a ser el silencio ni la resignación en el ámbito privado. La reciente Marcha Federal por la Salud Pública que colmó la Plaza de Mayo demostró que la organización colectiva entre profesionales del sector, redes de pacientes, activistas y organizaciones de la sociedad civil sigue siendo el único dique de contención frente a la avanzada del mercado sobre la vida. Exigimos el cumplimiento estricto de la Ley Nacional 27.675 (Ley de VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis), la restitución de los fondos recortados y el cese inmediato de la persecución técnica de los programas de salud.

Porque la salud no se negocia, nuestras identidades no se recortan y nuestras vidas no van a entrar nunca en la lógica de la motosierra. Y porque así como el ajuste al VIH mata, la organización popular salva.