"Con Cocineros Argentinos nos metimos en el corazón de las casas"

Juan Braceli. 51 años. Padre de tres hijos. Chef y cocinero. Productor. Ex conductor de Cocineros Argentinos. Jugador amateur de Pelota-Paleta. La descripción es correcta pero no enmarca quién es realmente Juan Braceli para miles de hogares de la Argentina. Juan Braceli, junto a Juanito Ferrara, Ximena Sáenz y el recordado Guillermo Calabrese, fueron parte de nuestras casas. Se metieron, literalmente, desde el televisor, desde la TV Pública, en nuestras cocinas. Fueron también reflejo de una época. Cocineros Argentinos fue la demostración de un Estado presente y de una televisión preocupada por dar un servicio inclusivo y federal.

Pero volvamos a Juan Braceli que antes de meterse en nuestros hogares también fue, como otros miles, un pibe que no encontraba vocación ni salida laboral. Su padre un reconocido periodista y escritor desde la adolescencia, su madre actriz desde la infancia. Y Juan que no encontraba la llamita que despertara su pasión. Y buscaba...estudiando...desgrabando las entrevistas de su padre a Ray Bradbury o Woody Allen. Encima terminó la secundaria un año antes.

-- ¿Así que tu mamá hizo trampa para que empezaras el colegio de más chico?

-- Mamá no quería que perdiera un año. Yo nací el 3 de julio, por tres días tenía que esperar un año más. Así que mamá no se qué hizo en el documento y cambió la L de Julio por la N de Junio. Pasé a ser del 3 de junio y era el más chico de todos. Entonces terminé la secundaria a los 17, pero a los 17 recién cumplidos.

-- Muy chico para elegir qué hacer en la vida. Debías tener algo de presión o autopresión por la grositud de tus viejos. Tu papá escritor y periodista, tu mamá una gran actriz… .

-- Sí, la verdad es que estaba con un tema vocacional, como le pasa a tanta gente. En esa época pesaba un poco más no tener una carrera definida. Y sí, a mí lo que me pasaba era que mi mamá... yo podría decir que nació actriz. Ella cuenta que iba a una escuela de monjas y un día subió ahí a actuar y nunca más se bajó. Y mi papá también vocación muy definida. Para él si no escribe, no existe la vida. Tiene 84 años y sigue escribiendo, ya metió más de 40 libros. En fin. Entonces, tenía como, sin saberlo, quizás sabiéndolo, una presión extra. Estuve 80 años haciendo el test vocacional. Hoy por hoy el test vocacional es chat GPT. Pero en esa época estabas meses, era un montón de preguntas. Me interesaba el origen y me decidí por genética. Pero no había genética en la Ciudad de Buenos Aires, entonces arranqué biología. Duré poco. Al año siguiente, voy para el lado del palo de mis padres. Primera fuerte crisis. ¿Cómo vas a dejar una carrera? Me voy a Comunicación. Y me meto en periodismo. Me acuerdo que recién arrancaba TEA. Y en simultáneo en el taller de teatro de Agustín Alezzo, un gran maestro que falleció hace unos años. En periodismo dure un año. En teatro seguí 3, 4 años o más. Después estudié con Carlos Gandolfo. Hice una película.

-- ¿Y astrología? ¿También estudiaste?

-- Estudié 4 años de astrología. Fui a casa 11. Estudié una astrología humanística. Igual yo ya estaba en gastronomía desde el 99 cuando me recibí. Y en 2006 me llaman para armar un equipo de cocina. Como de un restaurante. Pero para producir programas para El Gourmet. Esto me agarra en la mitad de todo ese periodo de 4 años de astrología. Y la verdad que la carrera la terminé como pude. Porque se puso súper intenso todo. Me convertí en productor. Y después de 2 años me citan para colaborar con el armado de un programa que iba a durar 3 meses. Un programa federal. Inclusivo. Era Cocineros argentinos.

-- Y pasaste a estar en cámara de repente. Pero tenías formación en comunicación y habías sido actor. Eso seguro te sirvió…

-- Te das cuenta después. Desgrabé durante 8 años los reportajes de mi viejo. Me sirvieron mucho para poner el oído. Mi viejo era de preguntar poco y escuchar mucho. Arranqué a los 15, 16. Estuve como hasta los 22, 23. Siempre puteando. Pero la verdad que después digo... He desgrabado entrevistas teléfonicas a Ray Bradbury o a Woody Allen. O en vivo directamente a Liza Minelli. A Shirley MacLaine. Yo era chiquín. Era fuerte lo que pasaba. Lo que iba absorbiendo. Notas memorables. Con el Negro Fontova me pasaba que desgrababa y lloraba. La nota fue cuando se estaba falleciendo su mamá. Mirá lo que me viene ahora. Y la manera que lo contaba. Y yo era un pibe desgrabando y llorando. Y diciendo wow. Es espectacular.Y así un montón. Eso después... Creo que en algún punto... Me sirvió. Porque Cocineros tuvo mucho también de periodístico.

-- ¿Cuál fue la combinación de factores para el éxito de Cocineros Argentinos ?

-- Yo creo que estuvimos en el momento justo. El programa iba a durar tres meses. Y tomamos una decisión: meternos en las casas. Tutear. Sacarnos la chaqueta. Yo venía de producir casi cuarenta programas para El Gourmet. Y hasta ese momento era todo otra historia. Era un chef que estaba detrás de escena. Era más formal. Con una chaqueta. Y ahí se decidió todo lo contrario. Yo me acuerdo que hubo dos o tres premisas.

Esto es TV Pública. Que sea federal. Que sea inclusivo. Esto lo repito siempre porque es clave. Y es difícil ser inclusivo. Pero hicimos mucho para que eso suceda. Entonces nos metimos sin querer queriendo en el corazón de las casas. Que la mayoría son las cocinas. Y ahí se generó un vínculo muy cercano. El programa era entretenido y divertido. Buscábamos contar algo. Buscábamos dar servicio.

-- Y además iban mucho a pueblitos a cocinar al aire libre