Cómo elegir una estufa eléctrica y calefaccionar tu hogar de forma segura
La estufa eléctrica es una de las alternativas más elegidas para calefaccionar ambientes en invierno, gracias a su practicidad, seguridad y facilidad de uso. Elegir el modelo adecuado permite mantener el confort sin complicaciones ni instalaciones complejas.
Una estufa eléctrica es un dispositivo que genera calor a través de energía eléctrica, sin necesidad de combustibles como gas o leña. Esto la convierte en una opción segura y versátil para distintos tipos de hogares.
En Argentina, su uso es cada vez más común, especialmente en departamentos o espacios donde no se cuenta con conexión a gas.
Tipos de estufas eléctricas
Existen distintos tipos de estufas eléctricas, cada una con características particulares.
Estufas halógenas
-
Calor inmediato
-
Bajo consumo en comparación con otros modelos
-
Ideales para espacios pequeños
Estufas de cuarzo
-
Buena relación entre consumo y potencia
-
Calor directo
-
Precio accesible
Estufas convectoras
-
Calientan el aire del ambiente
-
Distribuyen el calor de manera uniforme
-
Funcionamiento silencioso
Paneles calefactores
-
Diseño moderno
-
Bajo consumo
-
Calor constante y suave
Elegir el tipo adecuado depende del uso y del tamaño del ambiente.
Qué tener en cuenta antes de comprar
Para elegir correctamente una estufa eléctrica, hay varios factores clave.
Potencia
La potencia determina la capacidad de calefacción.
-
1000W: ambientes pequeños
-
1500W a 2000W: espacios medianos
Una potencia adecuada garantiza un buen rendimiento.
Tamaño del ambiente
El tamaño influye directamente en la eficacia.
-
Ambientes pequeños: cualquier modelo puede funcionar bien
-
Ambientes grandes: requieren mayor potencia o sistemas complementarios
Consumo eléctrico
El consumo es un aspecto importante a considerar.
-
Uso ocasional: menor impacto
-
Uso continuo: mayor gasto
Elegir modelos eficientes ayuda a reducir costos.
Ventajas de la estufa eléctrica
Este tipo de calefacción ofrece múltiples beneficios.
Seguridad
-
No produce gases
-
No requiere combustión
-
Menor riesgo en comparación con estufas a gas
Fácil instalación
-
Solo necesita conexión eléctrica
-
No requiere obra ni instalación técnica
Versatilidad
-
Se puede usar en distintos ambientes
-
Fácil de trasladar
En Coppel es posible encontrar diferentes modelos que se adaptan a cada necesidad.
Cómo usar una estufa eléctrica de forma eficiente
Un uso adecuado mejora el rendimiento y reduce el consumo.
Recomendaciones
-
Mantener puertas y ventanas cerradas
-
Usarla en ambientes adecuados
-
Apagarla cuando no se necesite
Ubicación
-
Colocarla en superficies firmes
-
Evitar obstrucciones
-
Mantener distancia de objetos
Esto permite aprovechar mejor el calor.
Seguridad en el uso
Aunque son seguras, es importante seguir ciertas precauciones.
Buenas prácticas
-
No cubrir la estufa
-
Mantenerla lejos de materiales inflamables
-
No usarla en ambientes húmedos sin protección
Elegir modelos con sistemas de seguridad es fundamental.
Diferencias entre estufa eléctrica y caloventor
Una duda común es cuál elegir.
Estufa eléctrica
-
Calor más constante
-
Menor ruido
-
Mejor para uso prolongado
Caloventor
-
Calor inmediato
-
Más portátil
-
Mejor para uso puntual
La elección depende del tipo de uso.
Cuándo conviene usar una estufa eléctrica
Este tipo de calefacción es ideal para:
-
Dormitorios
-
Living
-
Oficinas
-
Ambientes cerrados
Es una opción práctica para complementar otros sistemas.
Errores comunes al elegir
Evitar estos errores mejora la compra.
Elegir potencia insuficiente
Puede no calefaccionar correctamente.
No considerar el consumo
El uso prolongado puede aumentar el gasto eléctrico.
Ubicación incorrecta
Afecta el rendimiento del equipo.
Beneficios de elegir bien
Invertir correctamente tiene ventajas claras.
Mayor confort
Permite mantener una temperatura agradable.
Seguridad
Reduce riesgos asociados a otros sistemas.
Practicidad
Facilita el uso diario sin complicaciones.
Cómo saber si es una buena compra
Antes de decidir, podés evaluar:
-
Potencia adecuada
-
Tipo de estufa
-
Consumo
-
Relación precio-calidad
Coppel ofrece distintas opciones de estufas eléctricas que combinan funcionalidad y accesibilidad, lo que permite encontrar modelos adaptados a cada hogar.
Elegir correctamente una estufa eléctrica permite enfrentar el invierno con mayor comodidad, asegurando un ambiente cálido, seguro y eficiente en el uso diario.
“Nos quieren sacar a los pobres”
El gobierno de Larreta pretende avanzar con una ley que impone la enajenación de las tierras de la Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires donde hay más de 60 mil familias. Quiere que los terrenos pasen a manos privadas.
"Cuando los abusadores tienen dinero pueden perseguir a las personas que dañaron"
Empezaron con 10 testimonios en un blog pero cada una que habló le dio fuerza y confianza a la siguiente para contar su historia. Ya había 45 denuncias a integrantes de Onda Vaga por abuso cuando las intimaron a cerrar el sitio web.
El niño no miente
Condenaron a una mujer y a su pareja por abusar del hijo de ella en Puerto Pirámides. La Fiscalía, que había pedido el sobreseimiento, no participó del juicio. Por qué la querella habla de explotación sexual infantil, por qué hay políticos mencionados y por qué la Fiscalía podría ser denunciada ante el Consejo de la Magistratura. El caso que divide a un pueblo.