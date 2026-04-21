Cómo elegir una estufa eléctrica y calefaccionar tu hogar de forma segura

La estufa eléctrica es una de las alternativas más elegidas para calefaccionar ambientes en invierno, gracias a su practicidad, seguridad y facilidad de uso. Elegir el modelo adecuado permite mantener el confort sin complicaciones ni instalaciones complejas.

Una estufa eléctrica es un dispositivo que genera calor a través de energía eléctrica, sin necesidad de combustibles como gas o leña. Esto la convierte en una opción segura y versátil para distintos tipos de hogares.

En Argentina, su uso es cada vez más común, especialmente en departamentos o espacios donde no se cuenta con conexión a gas.

Tipos de estufas eléctricas

Existen distintos tipos de estufas eléctricas, cada una con características particulares.

Estufas halógenas

Calor inmediato

Bajo consumo en comparación con otros modelos

Ideales para espacios pequeños

Estufas de cuarzo

Buena relación entre consumo y potencia

Calor directo

Precio accesible

Estufas convectoras

Calientan el aire del ambiente

Distribuyen el calor de manera uniforme

Funcionamiento silencioso

Paneles calefactores

Diseño moderno

Bajo consumo

Calor constante y suave

Elegir el tipo adecuado depende del uso y del tamaño del ambiente.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Para elegir correctamente una estufa eléctrica, hay varios factores clave.

Potencia

La potencia determina la capacidad de calefacción.

1000W: ambientes pequeños

1500W a 2000W: espacios medianos

Una potencia adecuada garantiza un buen rendimiento.

Tamaño del ambiente

El tamaño influye directamente en la eficacia.

Ambientes pequeños: cualquier modelo puede funcionar bien

Ambientes grandes: requieren mayor potencia o sistemas complementarios

Consumo eléctrico

El consumo es un aspecto importante a considerar.

Uso ocasional: menor impacto

Uso continuo: mayor gasto

Elegir modelos eficientes ayuda a reducir costos.

Ventajas de la estufa eléctrica

Este tipo de calefacción ofrece múltiples beneficios.

Seguridad

No produce gases

No requiere combustión

Menor riesgo en comparación con estufas a gas

Fácil instalación

Solo necesita conexión eléctrica

No requiere obra ni instalación técnica

Versatilidad

Se puede usar en distintos ambientes

Fácil de trasladar

En Coppel es posible encontrar diferentes modelos que se adaptan a cada necesidad.

Cómo usar una estufa eléctrica de forma eficiente

Un uso adecuado mejora el rendimiento y reduce el consumo.

Recomendaciones

Mantener puertas y ventanas cerradas

Usarla en ambientes adecuados

Apagarla cuando no se necesite

Ubicación

Colocarla en superficies firmes

Evitar obstrucciones

Mantener distancia de objetos

Esto permite aprovechar mejor el calor.

Seguridad en el uso

Aunque son seguras, es importante seguir ciertas precauciones.

Buenas prácticas

No cubrir la estufa

Mantenerla lejos de materiales inflamables

No usarla en ambientes húmedos sin protección

Elegir modelos con sistemas de seguridad es fundamental.

Diferencias entre estufa eléctrica y caloventor

Una duda común es cuál elegir.

Estufa eléctrica

Calor más constante

Menor ruido

Mejor para uso prolongado

Caloventor

Calor inmediato

Más portátil

Mejor para uso puntual

La elección depende del tipo de uso.

Cuándo conviene usar una estufa eléctrica

Este tipo de calefacción es ideal para:

Dormitorios

Living

Oficinas

Ambientes cerrados

Es una opción práctica para complementar otros sistemas.

Errores comunes al elegir

Evitar estos errores mejora la compra.

Elegir potencia insuficiente

Puede no calefaccionar correctamente.

No considerar el consumo

El uso prolongado puede aumentar el gasto eléctrico.

Ubicación incorrecta

Afecta el rendimiento del equipo.

Beneficios de elegir bien

Invertir correctamente tiene ventajas claras.

Mayor confort

Permite mantener una temperatura agradable.

Seguridad

Reduce riesgos asociados a otros sistemas.

Practicidad

Facilita el uso diario sin complicaciones.

Cómo saber si es una buena compra

Antes de decidir, podés evaluar:

Potencia adecuada

Tipo de estufa

Consumo

Relación precio-calidad

Coppel ofrece distintas opciones de estufas eléctricas que combinan funcionalidad y accesibilidad, lo que permite encontrar modelos adaptados a cada hogar.

Elegir correctamente una estufa eléctrica permite enfrentar el invierno con mayor comodidad, asegurando un ambiente cálido, seguro y eficiente en el uso diario.







