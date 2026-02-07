Comenzó un histórico juicio contra las fumigaciones

Esta nota fue publicada originalmente por el diario El Ciudadano . Es parte de la articulación de la Unión de Medios Autogestivos (UMA): El Diario del Centro del País (Villa María), Tiempo Argentino (Buenos Aires), El Ciudadano (Rosario), Lavaca (Buenos Aires), Revista Cítrica (Buenos Aires), Agencia Tierra Viva (Buenos Aires) y Lawen Documental (Buenos Aires).

Este miércoles 4 de febrero empezó en los Tribunales Federales de Rosario un juicio donde se investigará el delito de contaminación por fumigación con agrotóxicos en la localidad bonaerense de Pergamino.

La causa cuenta unos cien testigos y tiene en el banquillo de los acusados a cinco productores agropecuarios y dos ex funcionarios públicos, acusados por omitir controles obligatorios y uno de ellos además está encausado por amenazas. El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodrigues Da Cruz.

Una de las caras más visibles de esta causa es la de Sabrina Ortiz, querellante, víctima de las fumigaciones y denunciante desde 2011, cuando perdió un embarazo de casi seis meses. Ortiz vio en ella y sus hijos los efectos de la intoxicación, aunque le fue muy difícil llevar adelante la pelea y conseguir aliados. Entre otras personas, ella es una de las que consiguió que este miércoles la Justicia se comprometa a escuchar sus denuncias y sus dolores.