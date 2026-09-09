La pelea de un centro de día contra el ajuste y la crueldad

El incumplimiento legal se manifiesta en múltiples frentes cotidianos como la precarización de las prestaciones y el ajuste a las instituciones. La Ley 24.901 establece la obligación de las obras sociales y prepagas a cubrir de manera integral las prestaciones y apoyos necesarios. Sin embargo, la realidad de los pagos muestra demoras insostenibles. Rocío, terapista ocupacional de CEDIO, detalla el nivel de gravedad de la coyuntura: "IOMA tiene 11 meses de retraso en los pagos. En el promedio general de las obras sociales hay entre cinco y seis meses de demora. Para cualquier institución sostener los servicios básicos, la luz, el gas, los profesionales y cuatro comidas diarias para 60 concurrentes es una proeza. Hay centros de día que han tenido que cerrar sus puertas o recortar sueldos a la mitad porque no cobran".

Otra de las consecuencias del no cumplimiento de la ley es la crisis del transporte destinado a personas con discapacidad. El atraso arancelario provoca que decenas de transportistas hayan dejado de prestar servicio, lo que rompió la cadena que permite a las personas con discapacidad llegar a sus centros de atención.

A esto se le suman los padecimientos en el transporte público de pasajeros. Aunque la ley ampara el viaje gratuito mostrando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o el pase, los choferes e inspectores generan frecuentemente situaciones de maltrato y discriminación. "Hay choferes que piden el DNI de forma arbitraria, o exigen que viajes con acompañante sí o sí, aunque la persona tenga la autonomía para viajar sola. Acompañantes de nuestro centro han tenido que bajarse del colectivo porque los inspectores no les reconocen el pase", relata Yesica. Alejandro sumó su propio testimonio sobre la falta de respeto a su intimidad y autonomía: "Un chofer me arrancó el pase de las manos sin pedirme permiso para mirarlo. Me hizo sentir muy incómodo".