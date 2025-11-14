Cannabis: aceptar la realidad y regular el uso adulto

Mientras el Gobierno de Milei paraliza los organismos que regulan el cannabis medicinal e industrial, la demanda social avanza por otro carril. La Expocannabis, los registros provinciales y la Marcha Nacional de la Marihuana evidencian la intenciÃ³n de dejar atrÃ¡s el prohibicionismo y avanzar hacia una ley de uso adulto.
La escena ocurrida en un stream porteÃ±o se viralizÃ³ de manera casi inmediata: un diputado y candidato le entrega un frasco de flores al conductor del programa, TomÃ¡s Rebord, y se genera un revuelo instantÃ¡neo entre los presentes de la mesa y quienes observan la grabaciÃ³n desde afuera. “¿Hay que despenalizar o no el uso personal de la marihuana?”, pregunta Daniel Lipovetzky al aire.
Hoy el uso no estÃ¡ penalizado, pero sÃ, de acuerdo a la Ley 23.737, la tenencia para uso personal, a pesar del fallo Arriola de la Corte Suprema de 2009 que declarÃ³ “inconstitucional” ese artÃculo. TambiÃ©n “la tenencia para comercializaciÃ³n” –una figura sumamente difusa– sigue vigente y actuando a diario contra los sectores mÃ¡s pobres de nuestro paÃs. Entonces, a la luz de la reflexiÃ³n del diputado, ¿cuÃ¡l es la situaciÃ³n actual del cannabis en Argentina y quÃ© perspectivas tiene?
? @Lipovetzky llevÃ³ un frasco con cogollos de marihuana al streaming de Rebord y pidiÃ³ por la legalizaciÃ³n total como en Uruguay pic.twitter.com/cNVPNvxuWh-- El Economista (@ElEconomista_) October 20, 2025
Expocannabis y las necesidades del sector
El fin de semana del 17, 18 y 19 de octubre se llevÃ³ adelante, en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, la Sexta EdiciÃ³n de la Expocannabis, que reÃºne a alrededor de 300 marcas nacionales e internacionales del rubro y a miles de personas que se acercan los tres dÃas para conocer mÃ¡s sobre el desarrollo e investigaciÃ³n con la planta, para proveerse de insumos de cultivo o simplemente para disfrutar de los espacios y stands con otras personas.
Por supuesto, al igual que el aÃ±o pasado, la principal convenciÃ³n temÃ¡tica sobre marihuana en la regiÃ³n no estuvo exenta del momento que vive la industria bajo el Gobierno nacional de Javier Milei, con una parÃ¡lisis completa en relaciÃ³n a los organismos que regulan el uso medicinal e industrial del cannabis en nuestro paÃs: Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), Instituto Nacional de Semillas (Inase) y la Agencia Regulatoria de Cannabis y CÃ¡Ã±amo (Ariccame).
Esto viene llevando a una retracciÃ³n los Ãºltimos dos aÃ±os porque no existe un marco legal de inversiones y, por el contrario, se acrecentÃ³ la criminalizaciÃ³n y judicializaciÃ³n de cultivadores y usuarios, impulsado centralmente desde el Ministerio de Seguridad nacional comandado por Patricia Bullrich.
Desde el Gobierno nacional se viene desenvolviendo una ofensiva contra los avances alcanzados a travÃ©s de diversas reformas normativas y, fiel a su mirada de mercado sobre todo los aspectos de la vida, encuadra al uso medicinal del cannabis en favor de las grandes farmacÃ©uticas y laboratorios y no en el sentido de garantizar el acceso a la salud a travÃ©s de organizaciones y cultivadores solidarios.
En ese contexto, en la Expocannabis se desarrollÃ³ un panel de debate sobre la regulaciÃ³n del uso adulto que contÃ³ con la participaciÃ³n de Marcelo Morante, primer director del Reprocann bajo el Gobierno anterior. En su intervenciÃ³n, el mÃ©dico volviÃ³ a insistir que el Programa de Cannabis Medicinal que supo dirigir “se quedÃ³ corto”. ¿QuÃ© significa esto? Que si bien implicÃ³ un avance inÃ©dito para regular el acceso seguro a la planta, solo un universo aproximado de 300 mil personas estÃ¡ registrado en algÃºn rol en la plataforma, mientras segÃºn el Sedronar, mÃ¡s de cinco millones de personas reconocieron utilizar cannabis en Argentina.
Es decir que una enorme mayorÃa de personas que usan marihuana no le atribuye un uso medicinal, sino “recreativo” o cultural y ya es sabido que es mucho menos daÃ±ino que el alcohol y el tabaco, ambos de libre venta en todo el territorio nacional. Entonces, empieza a ser necesario salir del uso medicinal para empezar a debatir el uso adulto.
Registros provinciales, una antesala
Durante los dos aÃ±os de parÃ¡lisis y ataques del Gobierno de Milei se desarrollÃ³ un proceso sumamente interesante: la creaciÃ³n de registros provinciales o municipales para contener a las personas fÃsicas o jurÃdicas que estaban registradas en el Reprocann, Inase y Ariccame y quedaron a la deriva con la nueva administraciÃ³n. El surgimiento de estas leyes locales expresan el crecimiento y diversificaciÃ³n que viviÃ³ el cannabis los Ãºltimos cinco aÃ±os.
En Mendoza, Chubut y Salta ya se aprobaron en las cÃ¡maras provinciales, aunque solo en la primera hubo una reglamentaciÃ³n por parte del Poder Ejecutivo. En CABA, Entre RÃos y Misiones hay proyectos con estado parlamentario esperando su tratamiento. Este tipo de iniciativa busca continuar con el desarrollo del cannabis como parte de las economÃas regionales. Sin embargo, en cada provincia hay situaciones distintas. En Jujuy y Corrientes, por ejemplo, el Estado provincial a travÃ©s de una empresa pÃºblica produce el aceite para distribuir en las farmacias mientras se persigue y criminaliza el cultivo domÃ©stico.
Desde las organizaciones que impulsaron estas iniciativas, aclararon en todo momento en ese sentido, que todos los proyectos son en realidad una manera de mantener en agenda al cannabis para poder continuar con un proceso de ampliaciÃ³n de derechos. Y que la prÃ³xima parada en esa discusiÃ³n es inevitablemente la reforma de la Ley 23.737 y la regulaciÃ³n del uso adulto a nivel nacional.
MNM2025: basta de presos, regulaciÃ³n YA
El sÃ¡bado 15 de noviembre se realizarÃ¡ la dÃ©cimo sexta ediciÃ³n de la Marcha Nacional de la Marihuana que irÃ¡ desde Plaza de Mayo al Congreso y sintetiza en gran medida muchas de las cuestiones previamente planteadas. Las principales consignas son: basta de personas presas por marihuana; el prohibicionismo mata; basta de violencia machista y patriarcal y por una nueva ley de drogas, regulaciÃ³n del cannabis YA.
La Ley de Estupefacientes o Drogas que data de 1989 representa un paradigma de fracaso absoluto, que sÃ³lo sirviÃ³ para perseguir, criminalizar y estigmatizar a cultivadores y usuarios. Mientras tanto, las redes del narcotrÃ¡fico que destruye nuestros barrios se pudieron extender con la complicidad estatal y de las fuerzas de seguridad.
La MNM2025 serÃ¡ una oportunidad para avanzar decididamente con estas discusiones de cada a poder llevar al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Drogas y regulaciÃ³n del uso adulto de la Marihuana. Esa es la tarea.
Cannabis: historia de cÃ³mo se creÃ³ una inÃºtil discordiaÂ
Desde tiempos milenarios, a la planta se la utilizÃ³ para fabricar textiles, papel y aceites y ungÃ¼entos que calmaban dolores y enfermedades. En Argentina se llegÃ³ a producir zapatillas de cÃ¡Ã±amo. Sin embargo, hace casi 100 aÃ±os, el poder econÃ³mico de Estados Unidos diseÃ±Ã³ una campaÃ±a para prohibirlo en todo el mundo. La necesidad social y econÃ³mica de romper esa barrera.
Cannabis: entre el cierre de la industria y la lucha contra la criminalizaciÃ³n
La asunciÃ³n de Milei significÃ³ un desastre anunciado para la comunidad cannÃ¡bica, de la misma manera que lo es para la gran mayorÃa de nuestro pueblo. No faltaron voces que cuando triunfÃ³ La Libertad Avanza, especularon con un “liberalismo” que acompaÃ±ara una legalizaciÃ³n de las drogas. Nada de eso sucediÃ³. Â
Una red para defender derechos cannÃ¡bicos
Semblanza en primera persona del plural de la Red Federal de AbogacÃa CannÃ¡bica, un grupo de trabajo que se uniÃ³ por la regulaciÃ³n integral de la planta de cannabis, para informar y capacitar y, obviamente, defender derechos de las personas criminalizadas por estar vinculadas a la planta.