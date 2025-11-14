Cannabis: aceptar la realidad y regular el uso adulto

Esto viene llevando a una retracciÃ³n los Ãºltimos dos aÃ±os porque no existe un marco legal de inversiones y, por el contrario, se acrecentÃ³ la criminalizaciÃ³n y judicializaciÃ³n de cultivadores y usuarios, impulsado centralmente desde el Ministerio de Seguridad nacional comandado por Patricia Bullrich.

Desde el Gobierno nacional se viene desenvolviendo una ofensiva contra los avances alcanzados a travÃ©s de diversas reformas normativas y, fiel a su mirada de mercado sobre todo los aspectos de la vida, encuadra al uso medicinal del cannabis en favor de las grandes farmacÃ©uticas y laboratorios y no en el sentido de garantizar el acceso a la salud a travÃ©s de organizaciones y cultivadores solidarios.

En ese contexto, en la Expocannabis se desarrollÃ³ un panel de debate sobre la regulaciÃ³n del uso adulto que contÃ³ con la participaciÃ³n de Marcelo Morante, primer director del Reprocann bajo el Gobierno anterior. En su intervenciÃ³n, el mÃ©dico volviÃ³ a insistir que el Programa de Cannabis Medicinal que supo dirigir “se quedÃ³ corto”. ¿QuÃ© significa esto? Que si bien implicÃ³ un avance inÃ©dito para regular el acceso seguro a la planta, solo un universo aproximado de 300 mil personas estÃ¡ registrado en algÃºn rol en la plataforma, mientras segÃºn el Sedronar, mÃ¡s de cinco millones de personas reconocieron utilizar cannabis en Argentina.

Es decir que una enorme mayorÃ­a de personas que usan marihuana no le atribuye un uso medicinal, sino “recreativo” o cultural y ya es sabido que es mucho menos daÃ±ino que el alcohol y el tabaco, ambos de libre venta en todo el territorio nacional. Entonces, empieza a ser necesario salir del uso medicinal para empezar a debatir el uso adulto.

Registros provinciales, una antesala

Durante los dos aÃ±os de parÃ¡lisis y ataques del Gobierno de Milei se desarrollÃ³ un proceso sumamente interesante: la creaciÃ³n de registros provinciales o municipales para contener a las personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas que estaban registradas en el Reprocann, Inase y Ariccame y quedaron a la deriva con la nueva administraciÃ³n. El surgimiento de estas leyes locales expresan el crecimiento y diversificaciÃ³n que viviÃ³ el cannabis los Ãºltimos cinco aÃ±os.