De las semillas de Abuelas florecerán pañuelos

Oesterheld y la generación soñadora

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–Más allá de estos tiempos de negacionismo, con las especulaciones que hay de que se podría indultar a los genocidas, las semillas que sembraron las Abuelas aparecen en distintos lugares. Por ejemplo, con el boom que hubo con El Eternauta y la pregunta por los nietos de Oesterheld. Hay algo de la vitalidad de esta lucha que está en un sustrato de la sociedad más allá de las circunstancias políticas. ¿Qué piensan ustedes?

–Esteban: Mientras se hable y el tema está presente en los medios, las consultas que llegan a Abuelas suben un montón. El pico que tuvimos cuando fue el boom de El Eternauta era equivalente más o menos a cada vez que había una pauta estatal de difusión de algún mensaje de Abuelas. Cuando en los medios públicos, en las radios, en los canales de televisión salían los spots de Abuelas, llegaban la misma cantidad de consultas. Después vino esta sequía al no comprometerse el Estado a hacer visible esta búsqueda, esta necesidad de exposición, que es lo que mantiene la afluencia de las consultas. Entonces, cada vez que hay una restitución nueva se disparan picos de consulta. Cuando hay un tema en los medios, como fue El Eternauta, se disparan las consultas. Eso antes lo vivíamos institucionalmente como algo que se daba por hecho que iba a llegar, porque había un acompañamiento del Estado. Hoy quizás no es así, pero dependemos de las campañas, que por ahí son espontáneas, de repente. Por ejemplo, cuando fue el 2x1, masivamente sí hay una cierta respuesta todavía que está lista ahí para acompañar. Ante esta situación tan dura se recrudece la necesidad de salir a mostrar que lo opuesto, los ideales, todavía están presentes, todavía valen la pena. Quisiera que se multipliquen cada vez más masivamente estas respuestas de la sociedad.

–Miguel: Yo creo que en un subconsciente colectivo las Abuelas, las Madres, esa generación ya dejó una marca permanente, identitaria. Los pañuelos, por ejemplo, que se resignifican: ahora está el pañuelo verde, el pañuelo violeta... y el pañuelo son las Madres, las Abuelas. El pañuelo es esa generación que de alguna manera se va retransmitiendo y que va resignificándose. Nosotros bastante más conscientemente, desde el grupo de difusión, tenemos esa idea de que hay que resignificar nuestra propia lucha, nuestra propia historia. Eso de sembrar memoria y que cada árbol represente un reclamo vivo, algo que la gente pueda sostener, entender, que tenga el nombre no sólo de un desaparecido: que tenga el de una víctima de femicidio, el de una víctima de violencia institucional, que la gente pueda ver en eso una resignificación de esas ideas. Pero, al mismo tiempo, yo siento que el paso del tiempo es terrible. Uno ya se da cuenta que no hay más Abuelas o Madres que puedan tener una presencia como hace pocos años sí pasaba. Entonces, uno ya sabe que tenemos esa responsabilidad de dar el paso al frente y ser nosotros ese sostén, pero somos una generación distinta. Ahí está el problema: qué representamos o qué es el mensaje de las Abuelas, sobre todo en un contexto donde todo está cambiando el significado.

–Las generaciones nacidas en democracia tienen una perspectiva distinta.

–Miguel: Yo pienso mucho en los 40 años de la democracia, el período más largo de esta democracia y, sin embargo, la democracia está implosionando. Ya en el 2001 estábamos en una crisis de representatividad que era terrible: que se vayan todos, que se vayan todos. Hoy el mismo “que se vayan todos” pasó a ser “que se mueran todos”. Los mismos diputados que te tienen que representar, que fueron elegidos en una campaña diciendo tal cosa, la primera vez que pueden votar hacen exactamente lo contrario. Eso es un límite, un límite de representatividad. Uno ya no puede creer en nadie ni en nada. Y lo mismo pasa con un montón de otros agentes que te representan. Los sindicatos, los representantes de los trabajadores, están negociando por su cuenta. Todas esas relaciones que se rompieron ponen en serio riesgo la democracia, porque si uno no se siente representado, si uno no se siente parte, no tiene sentido. Soy consciente de que el discurso se renovó, que las situaciones se renovaron, que lo que era en el '83 no es en el 2025.

–Ni hablar de los horizontes sociales con los que soñaban sus viejos y sus viejas.

–Miguel: Esa generación fue una de las mejores generaciones que tuvo la Argentina. Lo demostraron los ex detenidos después sosteniendo los procesos de Memoria, Verdad y Justicia, lo demuestran hoy los jubilados con 75 años yendo al Congreso. Esa generación era... no fue casualidad lo que pasó en ese momento. ¿Cuándo los vamos a terminar de reivindicar? ¿Cuándo vamos a terminar de darle ese peso histórico? Los que realmente todavía no fueron reivindicados como lo que son, son los treinta mil, porque para gran parte de la sociedad siguen siendo víctimas y, en realidad, fue la última generación feliz que tuvo la posibilidad, la energía, el sueño de cambiar esta sociedad. Hoy en día nosotros no podemos soñar con eso, no tenemos de dónde agarrarnos para soñar con eso.