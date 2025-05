"Oesterheld estaría orgulloso"

(15:16) Claro, y además con un montón (15:18) de guiños a la argentinidad, (15:20) de la cuestión de Malvinas (15:22) hasta la partida de Truco, (15:24) como que, digo, eso también se exporta. (15:27) Totalmente, bueno, (15:28) el Truco, los colectivos, (15:30) todo lo que se ve ahí, (15:32) se ve una ciudad que es Buenos Aires, (15:34) que el que no conoce Buenos Aires no entiende qué pasa, (15:37) después las líneas de colectivos (15:38) coloridas, los trenes, (15:40) los barrios, los barrios son (15:42) muy casas bajas, (15:44) como Vicente López, (15:45) cada tanto aparece un (15:47) edificio raro, (15:48) la arquitectura argentina (15:51) es una primera identidad. (15:53) Las protestas y los cacerolazos (15:55) en la calle, los cacerolazos, (15:57) es lo primero que vemos ahí, (15:59) entendiendo qué es lo que va a pasar.

(16:01) El Truco, (16:04) la música, (16:05) la música argentina, (16:07) desde la misa criolla con la negra (16:10) Sosa hasta Soda Stereo, (16:12) un montón de cuestiones (16:14) muy argentinas (16:16) que hoy por hoy el mundo (16:18) también ve en esas (16:21) particularidades (16:22) algo interesante y creativo. (16:23) Porque no es lo que abunda. (16:26) Ya no está el norteamericano (16:27) con los militares, siempre que hay (16:30) un extraterrestre aparecen (16:32) los S.I.L., los marines, (16:34) que está bueno, sí, pero lo que pasa es que ya se agotó (16:36) Panamico, está bien, (16:38) ya está listo, ya lo vimos 20.000 veces, (16:40) ahora aparece un tipo común (16:42) que un día anterior tuvo que (16:44) desviarse por los cacerolazos, (16:47) que se junta con un amigo (16:48) a jugar al Truco, ¿qué están haciendo estos tipos? (16:50) Toman mate, es todo muy raro (16:52) para el espectador internacional.

(16:54) Hay que imaginarse que (16:56) hoy, por ejemplo, los japoneses están haciendo (16:58) cursos de Truco porque, claro, (17:00) viene una ficción que dice, ¿estos tipos qué están (17:02) haciendo? Somos tan raros como (17:04) los cascarudos. Es como que (17:06) para el mundo el argentino (17:08) es tan raro como lo que le está pasando (17:10) yo veía, claro, las reseñas (17:12) norteamericanas y las reseñas (17:14) orientales son riquísimas (17:16) porque realmente (17:18) plantean, estos argentinos (17:20) ya son raros. Bueno, a esa (17:22) rareza argentina le viene una invasión (17:24) extraterrestre que encima es rara (17:26) también, porque hay que decirlo que la invasión (17:28) es con criaturas rarísimas, por (17:30) etapa, es un (17:32) combo explosivo, es (17:34) como, dale, ¿qué más querés? (17:36) Buscaban creatividad, (17:38) buscaban algo, un refresh (17:40) en el género, lo encontraron (17:42) claramente lo encontraron (17:45) El sur es (17:46) el nuevo norte, ¿no? (17:47) Sí, muchas frases que también (17:51) viniendo a veces (17:52) de superproducciones que son cuidadas a veces (17:54) por cuidar (17:56) algún tipo de discurso filosófico (17:58) o algún discurso (18:00) político, que a veces se cuidan (18:02) de sobremanera (18:05) sorprende, ¿no? (18:06) Malvinas, ¿no? (18:09) Hay cuestiones (18:10) ahí políticas también, hay muchas líneas (18:12) hasta ahora nadie lo (18:14) dice, pero bueno, vos lo acabas (18:15) de decir, (18:18) lo viejo funciona (18:20) ¿no? digo, o sea (18:22) todo en una partida y después (18:23) si quieren vender dólares (18:26) o si les quieren comprar dólares los van a (18:27) engañar, una cosa que dice (18:29) un personaje hacia (18:31) al final, ¿no? Nombra también los dólares (18:34) un montón de (18:35) cosas y de frases y de (18:37) digamos de cuestiones de (18:39) la argentinidad (18:41) que te voy a ser sincero (18:43) eso sí me sorprendió, yo pensé (18:46) que iba a estar más universal (18:48) ¿viste? y además está bien que lo sea (18:49) es Netflix, o sea, es la plataforma (18:51) que está invirtiendo y que va (18:53) que puede decirte hacia qué lugar (18:55) ir, ¿no? y yo pensé que iba a estar (18:57) como más lavado, con una impronta más (19:00) que lo tiene (19:01) no es que no lo tiene, la serie lo tiene y lo (19:03) tiene que tener, porque es su sello (19:05) si no lo hubiese hecho otra plataforma (19:07) o lo hubiese hecho una productora 100% (19:09) argentina, o lo que sea

(19:11) lo hicieron Netflix, Netflix no va a dejar (19:13) de poner el sello, pero más allá de estar (19:15) en el sello, es muy interesante (19:18) estas cuestiones (19:19) que han dejado en el guión (19:21) y en la realización (19:22) que manifiestan una fuerte identidad (19:25) con la serie, y eso hay que festejarlo (19:27) eso, como digo yo, hay que sacar (19:29) su sombrero a Netflix y decir (19:31) bien, no me lo esperaba (19:33) ok, bien, bien ahí Netflix (19:35) bien, la verdad que es muy interesante (19:37) en ese sentido (19:38) y después por otra parte (19:42) abriendo una reflexión (19:43) a la situación de la industria audiovisual (19:45) acá en la Argentina (19:48) digo, también es (19:49) no sé si es un tiro por la culata (19:51) o algo que marginalmente (19:52) se le pone en el centro de la escena al gobierno (19:55) de que se ha retirado (19:56) de apoyar este tipo de producciones (19:58) y justamente como decís vos, el mundo está (20:00) demandando talento argentino (20:02) qué reflexión tenés sobre (20:05) lo que está pasando en el Inca (20:07) a no valer un informe (20:08) que no se aportaron (20:10) claro, es un error porque (20:12) en realidad nosotros estamos hablando acá (20:14) de una obra maestra (20:17) multipremiada (20:19) internacionalmente desde la historieta (20:22) donde hay una (20:23) megaproducción, que necesitabas una megaproducción (20:25)

no es que nos juntábamos (20:27) che Mariano (20:28) el fin de que viene nos filmamos el Eternouta (20:31) luego nos miran y dicen (20:32) ustedes están totalmente locos, vamos a hacer cualquier cosa (20:35) entonces es real que (20:37) necesitaba (20:38) no un privado, varios privados (20:40) también permisos públicos (20:43) hay un montón de cosas que (20:44) no es que se hizo (20:46) sin ayuda, sin colaboración (20:48) hubo colaboración claramente (20:51) de la ciudad, de algunas cuestiones (20:53) municipales y demás, bueno eso es (20:55) colaboración también del Estado (20:57) si no no se tendría que hacer nada, todo en un estudio (20:59) eso es por un lado (21:01) que es la discusión esta vez (21:03) si el Estado o lo privado (21:04) que para mí es una, de vuelta (21:07) es una discusión que se pone en mesa (21:09) y que los que saben (21:10) de financiación, de producción (21:12) de audiovisual, tienen (21:14) no salir al choque, hay que explicar (21:16) hay que explicarlo, hay que entenderlo (21:18) que el que no sabe (21:21) no se pierda (21:22) en sus ideas (21:24) porque se pierde más todavía (21:26) y después en relación al instituto (21:29) no, claramente, de hecho el instituto (21:30) estaría para las otras películas (21:33) para las películas (21:35) que no requieran (21:36) descomunar la inversión (21:38) o también podría (21:41) con las manos en el corazón (21:42)

me hubiese gustado que el instituto (21:46) hubiese (21:46) podido financiar (21:48) un proyecto de esta magnitud (21:50) no sé si lo hubiese podido por tema de (21:52) costo, no lo sé, la verdad que (21:54) en eso no lo sé, yo (21:56) hubiese querido ahora, hubo muchísimas (21:59) décadas con este problema (22:00) que, a ver, salió ayer (22:02) el Eterno Valiente, no salió ayer (22:04) entonces también hay que hacer un mea culpa (22:06) en ciertas cosas que (22:08) de gestiones o de posibilidades (22:10) que no se tuvieron en cuenta (22:12) porque después, claro, viene el día afuera (22:14) y lo hace (22:16) tuvo que venir alguien de afuera (22:18) más allá que la economía en la Argentina (22:20) nunca rinde, pero sabemos (22:22) que podíamos y que podemos (22:24) apoyar a ciertas películas (22:26) de género (22:28) de otra manera, y está, el instituto está (22:30) para eso, está para que puedan (22:31) que no tienen los recursos (22:34) necesarios o para las productoras (22:36) más chicas que quieren contar una buena historia (22:38) pueda ayudarlos, para eso está (22:40) después estará en éxito para otras cosas (22:42) por lo cual creo que (22:43) se está agarrando el camino (22:46) y además, digo, si no hubiera habido (22:48) instituto, Estañano no podría (22:50) haber hecho pizzabirrifazo, digamos, no podría (22:52) haber dado sus primeros pasos también (22:53) es una (22:56) discusión sin sentido (22:57) o sea, no podría haber estado tampoco (23:00) las regulaciones de lo laboral (23:02) porque también pasa, el instituto (23:04) tiene muchas de esas regulaciones (23:06) es una entidad que regula, que mantiene (23:08) todos los técnicos (23:10) todo lo que pasa por ahí (23:11) no es que es un privado, es un contrato (23:14) independientemente de lo que pase (23:15) en la industria en sí, entonces (23:17)

hay un montón de cosas y de temas (23:19) para profundizar que tienen que ver con la producción (23:21) que me parece oportuno que quienes (23:23) saben, porque la verdad que (23:25) uno lo habla porque entiende (23:27) un poquito, porque sabe, digamos (23:29) de hacer películas y de ser (23:31) guionista y organizador, pero (23:33) estaría bueno que los que saben más (23:35) y que la tienen clara (23:37) expliquen mejor esto (23:38) porque siempre se está diciendo cosas que (23:40) están mal, que no están (23:43) buenas, pero es como decís vos (23:45) en el instituto, ni los (23:47) actores, ni (23:49) los guionistas, ni (23:50) el director podían haber (23:52) desarrollado esto (23:55) y convengamos que Neffle (23:56) sí tuvo reuniones con el instituto en su momento (23:59) no es que Neffle vino, clavó la bandera y dijo (24:00) no hablo con nadie, no, al contrario (24:03) tuvieron varias reuniones (24:05) no específicamente con la eternauta (24:07) pero sí hay noticias que (24:09) Neffle vino, desembarca al país, quería (24:11) hablar, viste, cuestiones que tienen que ver (24:13) con estrategias, con convenios (24:15) o sea, el instituto de cine (24:17) está para eso, para regular (24:19) obviamente que también hay una mezcla (24:21) porque acá estamos hablando de una serie (24:23) no estamos hablando de cine (24:25) entonces también se mezcla, bueno (24:27) una serie, bueno, es una plataforma destinada (24:29) a series (24:30) si bien hace películas también, esto es una serie (24:33) no tendría que tener tanto (24:35) vinculación el instituto, por más allá (24:37) que a veces lo ha hecho con algunas series (24:39) puntuales de concursos y demás (24:41) pero en este caso, nada (24:43) se reguló desde otro lugar (24:45) desde otra instancia, desde otro (24:47) nivel, y por ahí la gente esto no lo entiende (24:49) creen que es ajeno (24:51) a todo, como si se hubiese rodado en Estados Unidos (24:53) ¿no? (24:55) no, esto se hizo todo en Estados Unidos con Neffle (24:57) que cerró las puertas y lo hizo (25:00) no, no fue así (25:01) no, no fue tan así (25:03)

Ramiro (25:05) ¿tenés el fal que usaba Juan Salvo? (25:07) si, justo (25:09) yo estoy en Saavedra (25:10) si no te lo muestro (25:12) tengo el fal (25:13) igual te lo quería mostrar (25:15) a este momento es la pieza (25:19) para vos (25:20) más codiciada de tu colección (25:23) y yo creo que si (25:24) fue un gesto, a ver (25:26) fue un gesto que hizo (25:28) Franco Uratini, Franco un genio (25:30) Franco Altano, Altano lo quiere todo el mundo (25:32) es como nuestro Favaggi (25:34) de efectos especiales (25:37) un tipazo (25:38) un laburante, ahí tenés un profesional de lujo (25:40) que ha trabajado (25:41) en producciones internacionales (25:44) ahí tenés un (25:45) todos son de lujo (25:47) cuando termina el (25:50) rodaje (25:52) el tipo (25:54) hace unas cajas (25:55) las armas, las cajas militares (25:58) y le pone (26:00) el logo de la película (26:01) le pone Eternauta (26:02) el logo que está en el afiche (26:05) fal y todo (26:07) y hace cuatro cajas de esas (26:10) pone los (26:11) se usaron distintos fal (26:13) de hecho el que me dio a mí (26:15) me dijo, mirá que este (26:17) es el que más tuvo en la mano (26:20) Ricardo (26:20) ¿pero por qué? (26:22) porque él ya me conocí (26:23) sabía de mi fanatismo y se ve que cuando (26:26) fui al rodaje, además de colaborar (26:28) porque además yo le di una mano (26:29) un día que había un montón de extra (26:32) venís a agarrar, ayudame (26:33) y yo feliz porque además también había sido (26:36) en su momento asistente (26:37) tuve la experiencia de estar en el rodaje (26:39) y me manejé bien (26:41) y no le hice ningún lío (26:43) todo lo contrario (26:44) entonces Franco ahí, yo creo que (26:47) hizo algo genial que fue (26:49) le voy a regalar algo que le signifique (26:52) algo importante (26:53) de la serie y lo hizo con (26:55) Ricardo (26:56) Ricardo tiene su fal (26:59) lo hizo con (27:01) con Martín Osterhel (27:03) lo hizo con Martín (27:06) lo hizo con Bruno (27:08) vos fijate los tres, Darín (27:12) Martín (27:12) que era el asesor de guión (27:14) y después el director (27:18) y como cuarto (27:19) me eligió a mí, como fanático (27:23) vos tenés que tener esto (27:24) y me lo dio, es más (27:26) lo trajo a Casa Vedra (27:28) sin decirme que era (27:29) me dijo tengo un regalo para vos (27:32) y mi madre lo recibió (27:34) y era una caja militar gigantesca (27:37) y yo no entendí que había ahí (27:38) porque un fal es grande (27:40) es una caja muy grande (27:42) y cuando entro (27:44) mi mamá me dice (27:45) mi vieja, pobre, ya está viejita (27:47) vine un muchacho muy copado (27:49) muy educado (27:51) me dijo que lo dejaba acá (27:53) que lo dejé acostada en la caja (27:56) claro, la caja era una caja militar (27:57) este me trajo bomba, que voy a hacer acá con esto (27:59) cuando entro al living era gigantesca (28:02) la caja (28:02) y yo me agarré la cabeza (28:05) y además leí (28:06) leí que decía fal ahí (28:10) lo abrí (28:11) y no, cuando lo abrí dije (28:13) es más, mirá lo que te cuento, esto no lo conté nunca (28:16) me regaló (28:17) todavía estoy con el frasquito (28:18) me regaló un tubito de nieve (28:22) que tenía un tubito de nieve (28:24) para que le pueda poner al fal (28:25) era una nieve que se pegaba (28:27) para que quede el efecto de la nieve (28:30) me regaló el tubito (28:31) y me dice ese tubito tiene nieve (28:33) vos le podés poner nieve al fusil (28:35) cuando me mandó el mensaje (28:37) yo digo, te fuiste al carajo (28:39) está buenísimo lo que me regalaste (28:41) lo primero que le dije es que esto no dispara (28:44) no voy a tener problema con la justicia (28:47) con nada (28:47) porque es un arma militar (28:49) y me dice, no, cállate tranquilo (28:50) que es un juguete (28:52) y la verdad que cuando vi la serie (28:56) vi que tenía una (28:58) fortaleza dramática (29:00) enorme (29:01) porque es el veterano de Malvinas (29:04) y porque él tiene buena puntería (29:05) y porque el fal (29:06) lo saca (29:08) de aprietos en varios lugares (29:11) representa mucho el fal (29:12) como símbolo del personaje (29:14) de Eternauta (29:16) en esta versión, en esta serie (29:18) con lo cual, yo feliz (29:20) me llevo un recuerdo (29:22) muy lindo