Incendios en Puntilla: más víctimas del neronismo cordobés

“Por la noche volvimos con mi hermana y nos avisaron que se había quemado una casa, pero no sabíamos cuál era. Hicimos guardia de cenizas, apagamos los tocones que permanecían incandescentes y tratamos de salvar a un molle enorme”, indica la pobladora y agrega que en esos momentos “sabíamos que los bomberos estaban colapsados porque el fuego había cruzado el río; estaban dispersos y dándolo todo en otras zonas, también”.

Yanina es vecina de Anuka y relata: “No sé, manoteé cosas ridículas mientras les decía a los chicos, ¡díganme qué es lo que más necesitan, lo primero que se les ocurra! y las cargaba en el auto”. El miedo y la desesperación reinaban por esas horas: “Me abracé a los chañares porque -y la mujer no puede contener el llanto-… porque pensé que me despedía de ellos, porque veía como cruzaba el fuego y todo se llenaba de humo, repleto de pájaros desorientados y era como decirme: bueno soltá todo porque ya está”. La mujer establece una pausa para recomponerse y retoma: “Anuka vino como tres veces a pedirme que me vaya y yo en esos momentos pensaba: tengo que ver cómo se prende fuego mi casa porque no quiero que nadie me lo cuente. No quiero estar en Icho Cruz pensando si se quemó mi barrio o no. No, no iba a soportar estar en otro lugar”, murmura la mujer entre lágrimas que la desbordan mientras Anuka baja su mirada y retuerce su buzo para un lado y para otro.

“Acá el fuego llegó el lunes a la tardecita cuando estaba oscureciendo, la hora en que los aviones hidrantes ya no actúan”, dice Anuka y apunta que “la provincia no puede tener tan pocas de estas naves para combatir el fuego, no puede tener tan poca disponibilidad de equipos y personal. Esto de los incendios no es nuevo porque pasa todos los años en las temporadas secas. Sin embargo, los recursos son los mismos, no se genera una gestión para detener el fuego antes, para que no avance, para que no pasen estas cosas”, dice y tras un silencio agrega: “No sé, yo no soy bombera pero me pongo en el lugar de los bomberos que están sobrepasados atendiendo cinco frentes en el mismo momento, evitando que el fuego ingrese a un pueblo, a Icho Cruz, por ejemplo”.

El incendio avanzó implacable aquellos días sobre un monte nativo protegido por la Ley de Bosques y compuesto por árboles emblemáticos como talas, molles, chañares, espinillos, tintitacos y palo de leche; especies arbustivas como el piquillín y el moradillo y también herbáceas.

“Sabemos que queda muy poco bosque nativo. Esta es una zona de chañares y por eso vivimos con respeto hacia el ambiente que estamos habitando”, remarca Anuka. El monte que se quemó en la zona no registraba incendios desde hacía más de 35 años indican los lugareños: “Hubo pérdidas en todos lados y de todo tipo; y también en el ecosistema, eso lo sabemos todos. No sé si ya contaron la cantidad de hectáreas que se quemaron pero un bombero que estaba en “El Milagro” me decía que veía pasar liebres y zorros huyendo… imagínense todos los animales que quedaron encerrados en esa cortina de kilómetros de fuego. Muchos no tenían por dónde escapar”.