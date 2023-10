Cosechar la lucha: voces de la resistencia agroecológica

“Sentía que por la sangre me circulaba vidrio molido”, cuenta Elisanda. Tras una larga lucha en el municipio, y con la ayuda de diferentes organizaciones ambientales, logró que se cerraran la molienda al lado de su casa. Pero su salud empeoró. Un día se levantó y ya no veía de un ojo. Después empezó a tener asma y hasta le detectaron un enfisema pulmonar. Hoy pesa 39 kg. “¿Cómo no voy a salir a pelear contra las fumigaciones?”, se pregunta. “¿Cómo no vamos a salir a luchar para que dejen de tirar veneno cerca de la gente?”, pregunta y señala al campo lindero al encuentro de un verde fosforescente.