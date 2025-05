“Mi libro es una vergüenza”

El consumo problemático de drogas o alcohol es un monstruo que tortura a Villa Itatí. Lo ve, lo siente, se sabe, es histórico. “De esos graves temas después me llega que un vecino pide si puedo difundir que la salita se quedó sin dentista”, añade. Esa mixtura no queda en la desgracia, se hace letra, y convive con la hermosa y plural identidad villera que tiene un multiverso de bellezas propias. No todo es una mierda.

“Mi libro es como una venganza, a la tantísima negación de nuestras historias, ¡es un logro!”, comentó orgulloso.

-¿Qué se va a encontrar el lector en tu libro?

-Pibes que se chocan con la bala, balas que se chocan con los pibes. La policía y el bondi que tiene con algún tranza. Cómo un pibito de 15 años termina pagando los platos rotos, ¿no? Y este es un pedacito de lo que tengo en mente, expresé poco de esa parte porque también defiendo la belleza de Villa Itatí.

-¿Y qué te hace sentir este resultado ya en mano?

-Uno quiere sentirse útil, ser uno, ser protagonista alguna vez para dejar de ser testigo un rato. Lo que yo quisiera es cambiar la historia de Villa Itatí. Yo fundé Itatí Tv que ahora ya no es mío, pero es algo que el barrio se identifica… se generó comunidad. Todo es una construcción que me hace sentir bien.